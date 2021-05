Historiskt stort krisstöd till kulturen

Live Nation Sweden: 59,4 miljoner kronor

Blixten & Co: 36,3 miljoner

Lifeline Entertainment: 22,8 miljoner

United stage artist: 21,9 miljoner

Lugerinc: 19,1 miljoner

Krall Entertainment: 17,7 miljoner

Vicky Nöjesproduktion: 16,5 miljoner

FKP Scorpio Sverige AB, 15,6 miljoner

Sweden Rock Festival AB: 13,5 miljoner

Jubel AB: 13,5 miljoner

Katalin and all that jazz: 13,2 miljoner

Rättvik Event AB: 12,3 miljoner

Falun Bowling & Krog: 12,2 miljoner

Fotografiska Stockholm: 11,2 miljoner

Julius Production AB: 11 miljoner

Arclight AB: 10,8 miljoner

Astrid Lindgrens Vimmerby AB: 10,5 miljoner

2Entertain Sverige AB: 10,1 miljoner

Bright Rental AB: 9,5 miljoner

Rättvik Bowling & Krog AB: 9,3 miljoner