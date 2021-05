Skådespelaren Charles Grodin död

Publicerad: 18 maj 2021 kl. 21.37

Uppdaterad: 18 maj 2021 kl. 21.51

Charles Grodin har gått bort. Arkivbild.

NÖJE

Skådespelaren Charles Grodin har gått ur tiden, skriver New York Times. Han blev 86 år gammal. Enligt sonen Nicholas var han sjuk i benmärgscancer då han gick bort.

Charles Grodin, känd för sina komiska roller, slog igenom under 1970-talet och har varit med i hyllade filmer som "Rosemary's baby", "The heartbreak kid", "Moment 22" och "Heaven can wait".

Mest känd är han däremot för rollerna som Robert De Niros sidekick i actionkomedin "Midnight run" och den frustrerade pappan i hundkomedin "Beethoven".

