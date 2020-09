Flyr landet efter ”Paradise hotel”-premiären

Alexandra Nord: Lämnar det här bakom mig

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 22 september 2020 kl. 16.44

Alexandra Nord flyr landet efter comebacken i ”Paradise hotel”.

Realityprofilen vill inte vara kvar i Sverige när den kontroversiella dokusåpan sänds.

– Jag känner att jag lämnar det här bakom mig, säger hon.

Under måndagen gjorde hon entré i ”Paradise hotel” för andra gången. Men efter premiären har Alexandra Nord, 28, bestämt sig för att lämna landet. Det förra fotbollsproffset, som bland annat har en karriär i Premier league bakom sig i Londonlaget QPR och därefter medverkat i så väl ”Bachelor” som ”Ex on the beach”, vill inte tillbringa hösten i Sverige samtidigt om dokusåpan sänds.

– Jag säger så här, jag flyttar utomlands om två veckor, säger hon under ”Paradise hotels” pressträff några dagar före premiären.

Du flyr?

– Jag flyr landet, jag känner att jag lämnar det här bakom mig, säger hon.

Vill börja om

Säsongen spelades in i Mexiko redan förra hösten och det spelar in i Alexandras val att lämna landet och flytta tillbaka till London där hon tidigare bott.

– Det spelads trots allt in för ett år sen, jag har lämnat det i mitt förflutna. Nu går jag vidare, flyr landet, börjar om från start och bara poff, hej då, säger hon med ett skratt.

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD Alexandra Nord.

Alexandra Nord är inte den enda återvändaren i höstens ”Paradise hotel”, totalt är det minst tio tidigare deltagare som dyker upp, tillsammans med tio debutanter. Alexandra valde att tacka ja igen för att hon ville visa upp en annan sida av sig själv:

– Sist var jag väldigt känslomässig där inne i mitt spel. Nu kände jag att jag skiter i allt. Det är trots allt tv, det är inte så seriöst även om tittarna tar det på blodigt allvar ibland.

Blev det som du hade tänkt dig?

– ”Paradise hotel” blir aldrig som man har tänkt sig, så det vill jag inte påstå. Men jag bjuder på mig själv, säger hon med ett skratt.

Infekterat bråk

Bland annat är det ett infekterat storbråk med en av de tidigare deltagarna som Alexandra Nord bävar inför att få återuppleva i tv-rutan.

– Det blir skönt över att inte behöva vara i Sverige, säger hon.

Men hon tänker inte överge dokusåpakarriären. Nu hoppas Alexandra på att göra mer reality-tv utomlands.

– Jag har bott i London i väldigt många år. Jag har mer liv i London än jag har i Sverige, jag har mer vänner där och jag har varit inne lite i reality-kretsarna i England också, så vem vet, jag kanske dyker upp på tv i England, säger hon.

”Paradise hotel” sänds måndag till onsdag 22.00 på Viafree.

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD Fr v Cornelia Gyllborg, Emma Hellström, Fredrik "Fimpen" Olsson, Alexandra Nord, Paulina "Paow" Danielsson, Arvid Stenbäcken, Josefin "Josie" Caplouch, Erica Lindberg och Helen Ablatova.

FAKTA Deltagare i ”Paradise hotel” hösten 2020 ► Återvändande ”PH-drottningar”: Emma Hellström

Josefin ”Josie” Capllonch

Alexandra Nord

Cornelia Gyllborg

Erica Lindberg

Helen Ablatova

Hanna Bodelson

Paulina ”Paow” Danielsson ► Återvändande killar: Arvid Stenbäcken

Fredrik ”Fimpen” Olsson” ► Nya deltagare: Diana Moseni, 27, från Göteborg

Tanja Ingebretsen Kallin, 23, från Vänersborg

Filippa ”Blomman” Blomqvist, 23, från Göteborg

Andrea Contreras, 21, från Sundsvall

Filippa Kronholm, 24, från Finspång

Alexander Ekdahl, 23, från Borås

Simon Weidersjö, 25, från Stockholm

Mikail Maarofi, 21, från Göteborg

Sebastian Månsson, 25, från Helsingborg

Malte Grkovic, 26, från Stockholm LÄS MER

