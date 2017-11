Lika intressant som en uppstoppad örn

MTV är skit.

Eller åtminstone skitonödigt.

Men det finns ändå två anledningar att titta på kanalens ­europeiska gala i kväll.

Kommer du ihåg MTV ?

Grattis.

Det är en relik från en annan tid.

Jag minns dock när tv-kanalen handlade om musik och fick just musikvideor att styra tillvaron 24 timmar om dygnet.

Och innan den årliga MTV-­galan fick en europeisk syskonfest fick man ställa klockan och kliva upp klockan två på natten, väl medveten om att alla bästa priser och framträdanden ­fyrades av precis innan skolan började.

För många var det enda ­chansen att över huvud taget se ­internationella storstjärnor ­spela ­live. Ett enda fram­­trä­dande ­kunde starta, eller starta om, en hel karriär.

1985 sjöng Sting att han ville ha sitt MTV i ”Money for ­nothing” med Dire Straits . I dag skulle samma artist och band få skriva om låttexten och fråga sig:

”Vad ska vi med MTV till när Youtube finns?”

För 30 år sedan, det vill säga 1987, blomstrade verkligen MTV. Kan inte låta bli att göra en ­populär tankefigur igen för att sätta siffrorna i ett litet perspektiv.

Om man backar 30 år från 1987 stannar man på årtalet 1957. Det vill säga när rocken i princip rymdes i Elvis Presleys byxor och nio år innan Sverige gjorde sin första tv-sändning i färg.

Utvecklingen började redan på 90-talet och med tiden handlade MTV mer om dokusåpor än pop. Man kan säga att kanalen följde med sin tid och med plågsam tydlighet visade hur popmusikens ställning som kulturbärare kraftigt försvagades.

MTV blev snabbt en anledning att krama om en låt som Beck släppte redan 1993: ”MTV makes me want to smoke crack.”

MTV European Music Awards, syskonet till sin amerikanska storasyster, startades 1994.

Uppmärksamheten kring ­evenemanget har ofta varit skralt. Undantagen har varit när galan arrangerades i Stockholm 2000 och varje gång en svensk artist har uppträtt på scenen, ­vilket i nutid mest har betytt ­Zara ­Larsson .

I år kan svenska artister bara vinna mot andra svenska artister i Årets svenska artist – en ­mycket lokal kategori som bara sänds i Sverige. Vilket gör att priset i fråga blir lika intressant som den uppstoppade örnen i ”Så mycket bättre”.

Några av de bästa nomineringarna – The XX , Lana Del Rey , Lorde , SZA – har i sin tur buntats ihop under vinjetten Bästa alternativa musik eller Bästa ­genombrott.

Resten är ungefär som väntat. Kendrick Lamar borde sopa ­banan.

Det enda som kan skaka liv i avdomnade ögon och öron är ­jättarna Taylor Swift och ­Eminem .

Båda har nya album att sälja, båda har hållit en relativt låg profil i flera år, båda två har pressen på sig att göra fram­trädanden som inte bara ställer ­skåpet.

Klippen ska helst också få ­sociala medier att brinna i ­åtminstone några minuter.

Oddsen för att tittarna ­behöver någon form av ­bedövningsmedel under resten av galan i kväll är låga.

FAKTA Markus topp 3 1 "Walk on water" (singel, Eminem & Beyoncé) Tycker mycket om att Eminem vågar åldras både musikaliskt och textmässigt. På sätt och vis attackerar han sin prestationsångest och nuvarande status – "jag kan bara gå på vatten om det har frusit till is" – med ­samma intensitet som i "Stan" för länge sedan. 2 "Call it what you want" (singel, Taylor Swift) Har på kort tid vuxit till en av de bästa, och mest lågmält dramatiska låtar, som Taylor Swift har släppt. Musiken känns, precis som stora delar av nya albumet "Reputation", påtagligt inspirerad av Lorde. 3 Jason Isbell and the 400 Unit ­(countryrock) Det rockiga bandet som upp­träder i Stockholm i kväll är inte direkt "min" Isbell. Men det är ändå obligatorisk närvaro. Kan resa långt bara för att få höra "Cover me up" en gång till.