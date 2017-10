Anna Faris på dejt med kollega

HOLLYWOOD. Det tog inte lång tid.

En månad efter brytningen med Chris Pratt fann Anna Faris, 40, en ny man.

New York Post rapporterar att hon sedan september är tillsammans med filmfotografen Michael Barrett, 47.

Duon ska ha träffats under inspelningen av hennes kommande film, ”Overboard”, som väntas nå biograferna nästa år.

Barrett har tidigare jobbat med filmkomedier som ”Ted”, ”Ted 2” och ”A million ways to die in the west”, samt tv-serierna ”CSI” och ”CSI: Miami”.

Han och Faris har setts ute i Los Angeles en rad gånger sedan september, en månad efter hennes uppbrott från Pratt.

Tron – ett problem

De båda skådespelarna var gifta i åtta år innan Pratts berömmelse såväl som hans kristna tro ledde till uppbrottet.

– När Chris började få stora roller och gå ner i vikt, var Anna inte stjärnan längre, säger en källa.

– Han är också väldigt, väldigt religiös, medan hon inte alls är troende.

Tillsammans har paret femårige sonen Jack.

