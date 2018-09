Broadway + FÖLJ

Hyllad musikalstjärna är död – blev 57 år



Marin Mazzie.

Broadwaystjärnan Marin Mazzie är död.

Hon dog i morse, lokal tid, i sitt hem i Manhattan.

Marin Mazzie blev 57 år.

Den trefaldigt Tony Award-nominerade Marin Mazzie, känd för Broadway-uppsättningar som ”Ragtime”, ”Passion” och ”Kiss me, Kate” är död.

Marin Mazzie diagnostiserades med äggstockscancer 2015. Hon avled under torsdagsmorgonen, lokal tid, i sitt hem i Manhattan. Musikalstjärnans dödsfall bekräftas av hennes make, skådespelaren Jason Danieley, 47, uppger Fox news. Marin Mazzie dog omgiven av nära och kära.

Mazzies breda karriär spände över flera musikalgenrer – allt från skruvade komedier som ”Kiss me, Kate” och ”Spamalot” till att spela nitiska, dysfunktionella karaktärer i ”Next to normal” och ”Carrie”. Hon medverkade även i Broadway-musikaler som ”Man of La Mancha”, ”Bullets over Broadway”, ”Enron” och ”Into the woods”.

I november 2017 valdes hon in i American theatre hall of fame under en ceremoni på Gershwin theatre.

Hon uppträde även med sin make, Jason Danieley. Paret träffades 1996 när de båda medverkade i uppsättningen ”Trojan women: a love story”. Året därpå gifte de sig.

