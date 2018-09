Rock + FÖLJ

Rocklegendar kollapsade på scenen – fick återupplivas



Foto: Jeff Daly / TT / NTB Scanpix Rocklegenden Gene Cornish fick återupplivas på scen under konsert.

NÖJE 8 september 2018 23:14

Legendariske gitarristen Gene Cornish från The Rascals kollapsade mitt under ett uppträdande i Montana.

Han fick återupplivas flera gånger innan han kördes till sjukhus.

Gene Cornish, 74, gitarrist i det klassiska 60-talsbandet The Rascals, kollapsade på scenen mitt under en konsert på fredagen.

Enligt nöjessajten Billboard ska Cornish ha påbörjat konsertens andra låt, ”A Beautiful morning”, då han plötsligt ramlade ihop inför publiken.

Läkare behandlade sedan gitarristen i konsertlokalen innan han kunde transporteras till sjukhus. Enligt lokal media ska han ha återupplivats med hjälp av en defibrillator.

Gene Cornish nuvarande hälsotillstånd är oklart.

Rockgruppen The Rascals bildades i New Jersey och slog igenom i mitten av 1960-talet och är kända för låtar som ”Groovin’”, ”Good Lovin’” och ”People Got to Be Free”.

Gene Cornish blev invald i Rock ’n Roll Hall of Fame 1997 som en av originalmedlemmarna i bandet.

