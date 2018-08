Idris Elba + FÖLJ

Idris Elba ger besked om Bond

Foto: Jordan Strauss/AP/TT Idris Elba. Arkivbild.

NÖJE 22 augusti 2018 23:18

Det har ryktats om att brittiske skådespelaren Idris Elba, 45, är näst på tur att ta över rollen som James Bond, och för bara någon vecka sedan spädde skådespelaren själv på ryktena med att twittra "My name's Elba, Idris Elba", vilket är en referens till klassiska repliken "My name is Bond. James Bond".

Men nu dementerar Idris Elba spekulationerna, skriver The Independent. Det var när han fick frågan från en "Good Morning Britain"-reporter om hon tittade på näste Bond som han gav ett kortfattat svar: "Nej".

Nästa Bondfilm, den femte med Daniel Craig i huvudrollen, beräknas ha premiär den 25 oktober nästa år. Nyligen kom nyheten om att Danny Boyle inte längre ska regissera filmen.

