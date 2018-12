Diabetes + FÖLJ

Kultfilmsskådis död

Steve Dash blev 74 – spelade Jason i ”Fredagen den trettonde”-uppföljaren

Steve Dash har dött har efter komplikationer med diabetes, uppger Movieweb.

I början av december tvingades han amputera ett ben på grund av sjukdomen.

Dash hade uppnått kultstatus i skräckfilmsvärlden efter sin roll som mördaren Jason i ”Fredagen den 13 del 2”.

Den kultförklarade skådespelaren Steve Dash har dött, skriver Movieweb.

Han dog under tisdagen efter komplikationer med diabetes.

I början av december skrev han på Facebook att han skulle bli tvungen att amputera ett ben på grund av sjukdomen, men att han var vid gott mod:

”Jag har en uppdatering om mitt tillstånd. De kommer att amputera mitt vänstra ben i morgon eftermiddag. Det senaste året har varit ganska tufft, med diabetes, blodproppar och ett dåligt hjärta. Jag välkomnar det här beslutet för jag kommer att kunna spela golf om sex till åtta veckor med ett sprillans nytt ben. Tack för att ni tänker på mig, era böner och meddelanden. ”Fredag”-fansen är de bästa på planeten. Jag har tal inbokade under 2019 så förhoppningsvis träffar jag er då”, skrev han.









Amputerade benet

Dagen efter operationen uppdaterade han också:

”Operationen gick väl. Benet är i det förgångna och vi blickar framåt från och med nu. Jag kommer att spela in ”Days of the dead” i Atlanta 25 till 27 januari. Tack igen för att ni tänker på mig och för era böner.”

Men Dash fick inte möjlighet att spela golf med sitt nya ben. Inte heller fick han tillfälle att träffa sina fans igen.

Steve Dash, som egentligen hette Steve Daskewisz, hade uppnått kultstatus i skräckfilmsvärlden efter sin roll som mördaren Jason Voorhees i ”Fredag den 13:e del 2” som kom på bio i USA 1981.

Hade säck över huvudet i kultfilmen

I filmen spelade han scenerna där mördaren hade en jutesäck över huvudet, medan en annan skådespelare spelade det fåtal scener där ansiktet syntes. Men det stoppade inte Steve Dash från att bli populär bland fansen ochenom åren har han med glädje medverkat på mängder av olika typer av film- och seriekonvent och träffat fans.

Steve Dash hade också mindre roller i Sylvester Stallone-rullen ”Nighthawks” och ”Hämndens ängel”, båda från 1981 och var också stuntman i 80-talsfilmer som ”Ghostbusters”, ”F/X – dödlig effekt” och ”9 1/2 vecka”. Under 2000-talet har han gjort en mängd biroller och mindre inhopp i kortfilmer.

Steve Dash blev 74 år gammal.

