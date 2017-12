TV4 visade sexscener mitt på dagen – tittarna rasar

”De vet att barnen är jullediga”



TV4 visade grova sexscener mitt på dagen.

Nu rasar tittarna över valet att sända den animerade filmen ”Anomalisa” mitt under jullovet.

– Hur tänker de? De vet att barnen är jullediga, säger en upprörd förälder.

Mitt på onsdagen visade TV4 den animerade filmen ”Anomalisa”. Filmen, som är tillåten från sju år, innehåller grova sexuella scener. Nu rasar många föräldrar över att TV4 valde att sända den mitt under barnens julledighet.

– Jag var i köket och tv:n var på. När jag kom tillbaka så såg jag de här scenerna och det var en ren slump att min dotter som är fyra år inte var här för då hade jag blivit riktigt förbannad. Det är inte genomtänkt, säger en pappa till Nöjesbladet.

Filmen är en romantisk komedi från 2015, av Oscarsbelönade skaparen till ”Eternal Sunshine of the Spotless Mind” och ”I huvudet på John Malkovich”, Charlie Kaufman och Duke Johnson . Filmen handlar om affärsmannen Michael som träffar Lisa och inser att han saknat kärlek och skratt i sitt liv. De båda skaparna har berättat att de lade stor vikt vid sexscenen och att den skulle kännas som en seriös del av berättelsen. De gjorde noggrann research och använde riktiga människor som modeller för att få rörelserna trovärdiga. Men på TV4 under jullovet faller den inte tittarna i smaken.

– Hur tänker de? De vet att barnen är jullediga, säger den upprörda pappan.

”Era fähundar”

Även på TV4:s Facebooksida har kritiken gått varm.

”Idag på förmiddagen när ens barn tittar på tv en slags film med dockliknande människor där en man slickar en kvinna mellan benen. VIDRIGT TV4. Grow Up!!”

”Hur kan TV4 visa filmen Anomalisa mitt på dagen? Ett fullt utvecklat samlag, även om det är animerat så är det bannemej inte ok att visa den mitt på dan”, skriver en annan.

”Hur kan man sända en erotisk animerad film, där både oralsex och fullbordade samlag ingår? Klockan 12.00 när barn är hemma från skolan? Eller är det ett sätt att försöka få barn att bli sexuellt aktiva i unga åldrar?? Att sända Animalisa borde ju kunna kallas för ett övergrepp tycker jag. Usch fy och vedervärdigt era fähundar”, skriver ännu en.

TV4 beklagar

Malin Willers är tillförordnad presschef på TV4, och hon beklagar det inträffade.

”Vi beklagar om tittare har tagit illa vid sig. I Sverige är det statens medieråd som fastställer åldersgränser för filmer som visas i Sverige. Den här filmen är tillåten från 7 år”, skriver hon i ett mejl till Nöjesbladet.

FAKTA Här är fler reaktioner från tittarna: ”Hur kan ni visa denna film. Det visas sex i filmen och den är från 7 år. En man tar på kvinnans könsorgan. I ett annat klipp har han oralsex med kvinnan som ser ut som en liten flicka. Oacceptabelt!! Om ni ej kan öppna filerna ber jag er att titta på filmen. Hur tänker ni? Tittar ni inte först på det ni visar?”, tittare i mejl till Aftonbladet.

”Barn kollar på denna filmen och här säger de olämpliga grejer och utför oralsex?? Skäms på er! Ta bort filmen direkt!”, tittare på Facebook.

”Ärligt va faaaaan håller ni på med visar porrfilm mitt på dagen?”, tittare på Facebook.

”Ser att fler med mig reagerar på filmen ni visar mitt på dagen när barnen har jullov. Fy vad dåligt gjort av er!”, tittare på Facebook.

”Kärlek, ja visst. Men sex? Hoppas inte många ungar såg.”, tittare i mejl till Aftonbladet.

”Det är en animerad film som lockar barn, de är säkert jättemånga barn som har sett de här scenerna. Tycker de att det är lämpligt att de ser sånt här?”, tittare i telefon till Aftonbladet.

”Vad tusan sänder ni för jädra sexfilm så här dags??? Detta är inte ok för de som har små barn med att se en man dra ner en kvinnas trosor och utföra oralsex kl 12.45 under barns lediga vecka..........Fy.......Dock sett att den har 7 års ålder men kanske bäst ni kollar innan vad den innehåller.....”, tittare på Facebook.Ursäkta mig men hur kan ni visa denna filmen på tv??

”Hur kan tv4 visa filmen Anomalisa mitt på dagen?

Ett fullt utvecklat samlag, även om det är animerat så är det bannemej inte ok att visa den mitt på dan.”, tittare på Facebook.

”Seriöst! Animerad oralsex 12.45 under jullovet?? Var det så lämpligt?”, tittare på Facebook. LÄS MER

