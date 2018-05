Peter Jöback + FÖLJ

Ulla Sallert död 95 år gammal

11 maj 2018

När Peter Jöback var 11 år spelade han ett av barnen i ”Sound of music”.

Ulla Sallert var då en veteran som spelade abbedissan. Peter lyssnade till hennes berättelser om musikaler, i Stockholm, Malmö och på Broadway. När han själv stod på scen i New York som Fantomen var det Ulla Sallert han tänkte på.

Foto: Pea Bj rklund / AFTONBLADET

På 1950- och 1960-talet medverkade Ulla Sallert till att musikteatern slog igenom i Sverige. En av hennes stora framgångar var ”My fair lady”, en långkörare i slutet av 1950-talet. Hon spelade Eliza mot Jarl Kulle som var professor Higgins.

Ulla Sallert var också med i uppsättningar som ”Annie get your gun”, ”Oklahoma”, ”Kiss me Kate”, ”South pacific” och ”Guys and dolls”. Föreställningar som var banbrytande för musikalens utveckling.

Men hon medverkade också i musikalens europeiska kusin operetten, med paradnummer som ”Glada änkan” och ”Csardasfurstinnan”. Hon var både skådespelare och sångerska, spelade in skivor, var med i tv.

Med åren gick hon från att spela de ungdomliga huvudrollerna till mogna motspelare i mindre roller. Som abbedissan i ”Sound of music”. Där kunde hon berätta för von Trapp-barnen Peter Jöback och Pernilla Wahlgren om sin långa karriär.

Jobbade på Broadway och West End

Framgångarna i Sverige gjorde att hon även fick musikaljobb internationellt. Hon fick också en rollspecialskriven för sig, i ”Ben Franklin in Paris” som spelades 1964 och 1964, bland annat på Broadway.

Så gick musikalkärleken vidare till nya generationer artister, som en stafettpinne.

Peter Jöback hamnade i Londons West End med flera stora roller, och på Broadway nyligen som ”Phantom of the opera”.

Jag minns själv den första musikal jag såg i London, ”Mame”, med Ginger Rogers 1969. Henne hade vi sett i 1930-talsfilmer med Fred Astaire.

Ulla Sallert gjorde också filmer, redan på 1940-talet var hon med i ”Djurgårdskvällar” och ”Får jag lov, magistern!” med Stig Järrel. På 1980-talet spelade hon med i ”Smugglarkungen” med Björn Skifs och ”Kvinnorna på taket” med Helena Bergström och Amanda Ooms.

”Hon var en pionjär”

Jag såg Ulla Sallert i ”Me and my girl”, den lättsamma komedi som också kallats ”Lorden från gränden”. Där spelade hon Hertiginnan.

Det gav henne en Guldmask, en hedersutmärkelse som hon tog emot med glädje. Hon höll ett varmt tacktal och fick en lång applåd den marskvällen 2002. Den kvällens mest rörande stund.

Ulla Sallert var en pionjär inom svensk musikteater, och inspirerade generationer av yngre artister.

