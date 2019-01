Charlotte Perrelli + FÖLJ

Charlotte Perrelli om stressen: ”Allt går åt helvete”

Stressigt värre.

För drygt två månader sedan födde Charlotte Perrelli sitt fjärde barn - om mindre än en månad är det turnépremiär.

– Jag vet att min stress beror på att jag har en hög ambitionsnivå, säger hon till Nöjesbladet.

I vår är det tjugo år sedan Charlotte Perrelli, 44, vann Eurovision Song Contest i Jerusalem med låten ”Take me to your heaven”.

Hon har precis blivit mamma för fjärde gången och rivstartar jubileumsåret med konserthusturnén ”Flickan från Småland” som har premiär om mindre än en månad.

– Det känns lite läskigt och visst finns det stunder när jag tänker att allt går åt helvete. Men jag har gjort det här så många gånger att jag vet att de här känslorna kommer och går, säger hon och fortsätter:

– Jag vet att min stress beror på att jag har en hög ambitionsnivå.

Enligt Perrelli kommer konserten bjuda på återblickar ur hela hennes karriär blandat med schlagerhitar och egna favoriter.

– Det har inte varit svårt att hitta låtar om man säger så. Jag har ju släppt nio soloalbum och vi snackar en och en halv timmes konsert, så man hinner inte med allt.

”Skiter i vad folk tycker”

Förutom musik kommer Charlotte Perrelli bjuda på historier ur sitt liv i mellansnacket och göra nedslag i olika händelser ur livet hämtade från hennes färska självbiografi med samma namn som konserthusturnén.

– Ibland kan jag få känslan att folk har en bild av mig att jag håller min sanning för mig själv och inte berättar allt. I min självbiografi bevisade jag motsatsen och öppnade upp på ett sätt jag inte gjort tidigare.

Enligt henne själv så har det tagit tid att hitta modet att vara öppen och det handlar mycket om mognad.

– Jag har kommit till en punkt där jag skiter i vad folk tycker så länge jag själv mår bra av det jag gör.











Charlotte Perrelli har fått slita hårt för att komma dit hon är idag - både när det gäller karriären och rent ekonomiskt.

– Jag har inte fått någonting gratis. Det finns ingen rik släkting som testamenterat massa pengar till mig. Jag har jobbat och slitit för allt jag äger och det är jag glad för. Det är väldigt tillfredsställande att se att det lönar sig att jobba hårt, säger hon.

Kretsar kring Eurovision

Jubileumsåret kommer handla mycket om vinsten i Eurovision och ”Take me to your heaven”, men det är egentligen en helt annan låt som Perrelli brinner lite extra för.

– För mig är ”Hero” väldigt speciell. Det var så mycket som stod på spel då. Jag var så rädd. Där var jag inte självsäker och kände inte att jag skiter i hur det går, säger hon och fortsätter:

– Tvärtom så kände jag att det var extremt viktigt hur det gick för annars skulle folk tycka att jag var en sopa eftersom jag vann hela skiten förra gången jag var med. Så den vinsten betydde så mycket. Jag tycker fortfarande väldigt mycket om låten och den är en viktig del både i mitt liv och i nya showen.

”Flickan från Småland” har premiär i Stockholm den 30 januari.

