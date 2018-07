Film + FÖLJ

Känd skådespelare död – blev 86 år gammal



Foto: TOM GANNAM / AP Tab Hunter.

9 juli 2018

Hollywoodskådisen och gayikonen Tab Hunter är död.

Han dog i söndags kväll, tre dagar före sin 87-årsdag.

Tab Hunter är mest känd från musikalfilmen ”Damn Yankees” och har även en Billboardetta på meritlistan.

Tab Hunter, 86, skrev kontrakt med Warner Bros och fick sitt stora genombrott i filmen ”Kanske aldrig mer” 1955. Den blonde stilige killen med surfarlook blev snabbt en tonårsidol.

Han skulle ha fyllt 87 år på onsdag, men avled på söndagskvällen i Santa Barbara lokal tid. Det bekräftar Hunters partner Allan Glaser för Hollywood reporter. Hunter ska ha fått en propp som i sin tur lett till en hjärtattack. Glaser beskriver dödsfallet som ”oväntat och plötsligt” för tidningen.

Nyheten förmedlas även via ett Facebookinlägg på Hunters sida, där fans och följare uppmanas att be för skådespelarens skull.

”Han skulle ha gillat det”, lyder inlägget bland annat.

Etta på Billboardlistan

Mest känd blev Hunter genom musikalfilmen ”Damn Yankees” 1958, där han var den ende huvudrollsinnehavaren som inte medverkat i förlagan på Broadway också.

Skådespelaren hade även en superhit med ”Young love” 1957, som toppade Billboardlistan.

Under sin karriär blev han hopkopplad med flera kvinnor, som Natalie Wood och Debbie Reynolds, men i sin självbiografi ”Tab Hunter Confidential: The making of a movie star” kom han ut som homosexuell. Där avslöjade han att han haft affärer med manliga skådespelare, bland annat ett längre förhållande med ”Psycho”-stjärnan Anthony Perkins.

Boken blev en prisvinnande dokumentär 2015. Storproducenten J.J. Abrams planerar en film om stjärnan, ”Tab & Tony”, som ska skildra Hunters liv med Perkins, skriver TMZ.

9 juli 2018