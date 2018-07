Richard Ulfsäter och Lotta Aldgård förlovade

Friade till sambon i helgen: ”Hon sa ja!”



1 av 2 | Foto: Karin Törnblom Richard Ulfsäter och Lotta Aldgård.

Richard Ulfsäter, 42, har friat till sambon Lotta Aldgård, 25.

Skådespelarparet förlovade sig i helgen.

– Hon sa ja, skriver Richard på instagram.

Paret avslöjar den glada nyheten på instagram.

”Hon sa ja!” skriver Richard Ulfsäter till en bild där de står kind mot kind och illustrerar det också med en emoji av en ring.

Lotta Aldgård har lagt upp ett foto från samma tillfälle, där de nyförlovade kysser varann.

”Har lite nyheter... jag sa ja” skriver hon till bilden.

Richard Ulfsäter debuterade inför den stora publiken med en roll i TV3:s sjukhussåpa ”Vita lögner” 2000 och har sedan dess haft stora roller i bland annat långfilmen ”Patrik 1,5”, tv-serierna ”Inkognito” och ”Midnattssol” och såväl filmatiseringarna av Liza Marklunds ”Annika Bengtsson”-böcker som Camilla Läckbergs ”Fjällbackamorden”.

Lotta Aldgård har haft roller i tv-serierna ”Halvvägs till himlen” och den senaste säsongen av ”Morden i sandhamn” som visades på C more under våren. Hon har också medverkat i långfilmerna ”Svart kung” och ”Zon 261”.

Nöjesbladet har sökt det nyförlovade paret.

