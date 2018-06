Storslam för ”Stranger things” på MTV-gala

MTV + FÖLJ

NÖJE 19 juni 2018 09:02

"Stranger things" blev bästa tv-serie på galan MTV Movie & TV Awards. Dessutom prisades två av seriens skådespelare för sina insatser.

Millie Bobby Brown, som spelar Eleven i den populära Netflix-serien, prisades för bästa skådespelarinsats.

Hon kunde själv inte vara på plats och ta emot priset, men tackade sina fans i ett förinspelat meddelande.

– Att få rollen som Eleven i "Stranger things" har förändrat mitt liv, säger 14-åringen.

Och Noah Schnapp, som spelar Will Byers, tog hem priset för bästa skräckslagna framträdande. Den 14-årige skådespelaren tackade i sitt tal sina fans, sin familj och de andra skådespelarna, och även bröderna Matt och Ross Duffer som ligger bakom den populära science-fiction-serien.

– Att spela Will i säsong 2 har varit bland det mest utmanande och spännande i mitt liv.

En scen i filmen när Eleven dansar med Mike till låten "Every breath you take" utnämndes till bästa musikaliska ögonblick.

Galan leddes i år av "Girls trip"-skådespelerskan och komikern Tiffany Haddish.

Priset för bästa film gick till "Black panther", och "The Kardashians" vann priset för bästa realityshow.

