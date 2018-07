Spacey utfryst i Hollywood

Ridley Scott + FÖLJ

Foto: MATT SAYLES / TT / NTB Scanpix Kevin Spacey.

NÖJE 16 juli 2018 23:33

HOLLYWOOD

Om bara några veckor är Kevin Spacey tillbaka på biograferna.

Men på grund av sexbrottsanklagelserna mot stjärnan vill ingen ta i hans senaste film, ”Billionarie boys club”, ens med tång.

– Jag har inte sett någon annonsering för den, säger producenten Gavin Polone.

I ”Billionarie boys club” spelar Kevin Spacey en bedragare.

I verkligheten är han misstänkt för en rad sexbrott och under utredning av bland annat Scotland yard.

– Det verkar som om filmen dumpas och som om filmbolaget bestämt sig för att ta en förlust, säger producenten till New York Post.

Uttalandet baseras bland annat på det faktum att ingen lansering verkar ske inför premiären den 17 augusti.

– Man måste marknadsföra filmer för att de ska bli framgångsrika. Men ingen skickar fram Spacey för att medverka i några pratshower, säger Polone.

Den skandaliserade 58-åringen syns dock i en av filmens trailer.

Det är nästan det enda världen sett av stjärnan sedan han i Arizona i fjol skrev in sig på en klinik för sexmissbrukare.

– Han gjorde det bästa han kunde under omständigheterna. Han försvann från rampljuset, säger en källa till tidningen.

– Det är svårt för honom, eftersom nöjesvärlden var hans liv.

Spelar mot unga stjärnor

Spaceys värld rasade samman när en rad män i vågen av #metoo trädde fram och anklagade honom för sexövergrepp.

Skandalerna blev så många och så allvarliga att han klipptes bort och ersattes av Christopher Plummer i Ridley Scotts drama, ”All the money in the world”.

I ”Billionaire boys club” spelar han mot unga stjärnor som Ansel Elgort (”Baby driver”) och ”Taron Egerton (”Kingsman”).

Men inte heller de väntas lansera filmen.

– Jag skulle inte ställa dem till förfogande, säger en konsult i krishantering, till tidningen.

– Alla frågor skulle bara handla om Spacey.

Filmbolaget har uppgett att ”Billionaire boys club” släpps för att alla inblandade ska få se den färdiga produkten.

Polone tippar att det bara är en del av sanningen.

– Det här ger filmbolaget chansen att åtminstone få tillbaka en del av pengarna som plöjdes ner i projektet.

Osäker framtid för Spacey

För Spacey är skådespelarkarriärens framtid högst osäker.

– Jag tror inte något filmbolag kan ge honom något erbjudande förrän alla utredningar är avklarade eller nerlagda, säger en Hollywoodproducent.

– Under nuvarande förutsättningar är det omöjligt att försäkra en film där huvudrollsinnehavaren inte kan ge intervjuer för att han riskerar att sitta fast i rättegångar.

Skulle Spacey frikännas väntas han dock kunna göra comeback.

– Någon gång kanske en lågbudgetproduktion chansar. Men det lär inte ske i första taget.

