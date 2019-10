Tack, men det här får gärna vara sista säsongen av ”Så mycket bättre”

++

”Aqualung” (Jill Johnson)

Miss Li skrev låten med Beyoncé i åtanke. Queen B spelade dock aldrig in den. Och hon skulle med största säkerhet inte falla för Jill Johnsons countryfierade version heller.

+++

”Som isarna – när det blir vår” (Petra Marklund)

Innerligheten är så stark att man kan hänga upp en fårfäll på den. Musiken är mer generisk än Orups original men Carola-utlevelsen i sången får en gammal farbror att gråta framför kamerorna.

+

”Kung för en dag” (Petter)

Det bästa med tolkningen? Det dubbla ”Lasse Holm-slutet”. Resten är åtminstone en våghalsig version av Ugglas folkkära partybrakare. Ska man köra i diket ska man göra det med övertygelse och pondus som en kung, kung, kung i baren.

++

”Det går bra nu” (Magnus Uggla)

Passar Uggla perfekt. Den som missar ironin använder den säkert gärna när goda kvartalsrapporter ska presenteras för personalen. Magnus vet fortfarande hur man ska få en låt att fästa, men verserna känns betydligt mer välgjorda än den enerverande refrängen.

+++

”Kommer du ihåg mig än” (Orup)

En väldigt orupeisk tappning av Jill Johnsons ”I’ll will never let you know”. På sätt och vis skriver Orup alltid olika varianter av countryballader. Men han placerar dem i en annan popmiljö och får dem att handla om mer välbärgade men lika krossade hjärtan.

+++

”Lev nu, dö sen” (Miss Li)

Petter gjorde originalet. Miss Li pumpar den full av upplyftande energi. Om första avsnittet innehåller en Spotify-hit kan det bli denna.