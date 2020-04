SVT-paret tvingades fly sitt palats i Italien efter coronautbrottet

Bill och Marie i ”Husdrömmar Sicilien” berättar om avbrutna renoveringen

Publicerad: 09 april 2020 kl. 16.52

Uppdaterad: 09 april 2020 kl. 17.10

Foto: SVT Marie och Bill med programledaren Pernilla Månsson.

Marie Olsson Nylander, 45, blev blixtförälskad i det rosa kråkslottet på Sicilien. För Bill Nylander, 48, var det en process på drygt ett år innan han var redo att slå till.

Men till slut stod de där med en köpehandling i handen och Palazzo Cirillo var deras.

I ”Husdrömmar Sicilien” berättar paret om utmaningarna, men även charmen, med att skapa sitt drömhus.

Det 450 kvadratmeter stora palatset är i tre våningar och byggt i slutet av 1700-talet. Drygt 800 000 kronor betalade paret för det fallfärdiga palatset och då fanns det ingen el eller vatten indraget. Och huset hade varit obebott i 30 år.

– Det var kärlek vid första ögonkastet från min sida. Huset tog mig med storm, men man är väl lite naiv och romantiskt, menar Marie och visst hade huset, som upptar ett helt kvarter, sina skavanker.

– Grunden var okej, men väder och vind hade gått hårt åt taket. Jag var lite orolig för att termiter hade gått in i träbalkarna, men så var det som tur var inte, berättar Marie på telefon från Höganäs.

Tre dagar innan Italien stängde sina gränser på grund av coronautbrottet fick paret bege sig tillbaka till Sverige. De hoppas kunna återvända till sommaren, för det finns mycket kvar att göra.

Foto: SVT Palazzo Cirillo från slutat av 1700-talet är på 450 kvadratmeter över tre våningar och upptar ett helt kvarter i byn.

Krånglig byråkrati

– Det värsta var nog taket. Och att dra in vatten och el. Som vi har bilat. Det tog aldrig slut. Vatten fanns i gatan och det har vi fått leda in i stora vattentankar som vi nu har i garaget. Och nästa steg är att leda in stadsgasen, berättar Marie.

Att bygga och renovera i ett annat land kan innebära andra svårigheter också. Som språket eller alla tillstånd man måste ha av myndigheter. Men efter mötet med arkitekterna kände de sig lugnare.

– Om man tycker att det är krångligt med papper och tillstånd i Sverige så är det ingenting mot vad det är i Italien. Allt ska godkännas. Och då är huset inte skyddat utifrån den strängaste graden. Sedan kan vi ju inte italienska så vi har fått köra mycket med kroppsspråket, säger Marie.

Foto: SVT Byn Termini Imerese på Sicilien.

Ödlor i trädgården

Trädgården är unik i sitt slag och den är ännu mer skyddad än huset eftersom det är så ont om trädgårdar i byn.

– Det supermycket ödlor där och fullt med apelsinträd, förklarar Marie.

"Palazzo Cirillo" är det sjätte huset som paret renoverar.

– Det är klart att man blir luttrad efter så många husrenoveringar. Man ofta får man lite svindel i början, det kittlar i magen, men när man har landat brukar det kännas rätt så bra, kommenterar Bill.

Bill är den praktiska i förhållandet menar Marie.

– Han vill bara köra på medan jag är lite mer eftertänksam och vill bevara saker och ting så ibland måste jag bromsa honom. Jag hittade små elkryss på väggarna i alla rummen och han tänkt sätta upp ett par högtalarna i ett av dem, säger Marie med ett skratt. Tur att det blev i hörnen, påpekar hon.

”Husdrömmar Sicilien” finns på SVT Play och sänds i SVT1 torsdagar kl 21.00.

Foto: SVT Delar av familjen vid sitt älskade palats.

FAKTA Bill och Maria Namn: Bill Nylander, asfaltläggare, Marie Olsson Nylander, inredningsdesigner.

Bor: Högnäs och i byn Termini Imerese på Sicilien.

Familj: Fyra barn

Aktuella: I ”Husdrömmar Sicilien” på SVT, där de tar sig an ett gammalt kråkslott som renoveringsobjekt. LÄS MER

Foto: SVT Bill och Marie kollar in ett av de många rummet i byggnaden.

Bill och Maries 5 köpa-hus-tips

Utmaningar med husköp i ett annat land, här är Bill och Maries tips:

✓ Håll koll på alla tillstånd, arkitekten är ytterst ansvarig och det måste du följa.

✓ Ha någon på plats som följer upp arbetet om du inte kan vara på plats.

✓ Man ska inte vara så orolig. Visst kan man bli lurad. Vi vågade köpa huset eftersom vi hade en svensk mäklare.

✓ Det är bra att ha någon slags referens. Kolla runt lite i den regionen ni tänkt köpa. Lita på din magkänsla och betala inte i förskott. Det finns svenska grupper på Facebook där man kan få mycket tips och råd hur man går tillväg vid husköp i utlandet.

✓ Utgå från att lokalbefolkningen är snälla och vill hjälpa till. De flesta vill väl, det är i varje fall vår erfarenhet.

