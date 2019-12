Madonna i tårar över svåra smärtorna – tvingades ställa in

Superstjärnan: ”Måste acceptera”

De svåra smärtorna har stoppat Madonna, 61, igen.

För tredje gången tvingades superstjärnan ställa in en konsert på sin USA-turné.

”Den här gången måste jag lyssna på min kropp”, skriver hon på Instagram.

Madonna skriver på Instagram om smärtorna hon kände när hon klättrade upp för en stege under sin senaste spelning i Miami, USA.

”Jag var i tårar på grund av smärtan från mina skador, den har varit så obeskrivlig de senaste dagarna. Med varje låt jag sjöng bad jag en bön om att ta mig igenom nästa låt och ta mig igenom showen.”

”Djupt ledsen”

Vidare skriver hon att bönerna besvarades och att hon anser sig vara en krigare.

”Jag slutar aldrig, jag ger aldrig upp, jag ger aldrig upp!! Men den här gången måste jag lyssna på min kropp. Och acceptera att min smärta är en varning. Jag vill säga hur djupt ledsen jag är till mina fans. För jag måste avbryta min sista show.”









1 av 3 | Foto: SVT Madonna under kritiserade Eurovision-framträdandet i Israel 2019.

I inlägget berättar Madonna att hon har tillbringat de senaste två dagarna hos läkare och genomfört flera undersökningar. För att hon ska kunna fortsätta turnén måste hon nu vila så länge som möjligt så att kroppen inte tar ännu mer stryk och skadorna blir för svåra för att någonsin kunna återhämta sig.

”Jag har aldrig låtit en skada stoppa mig från att uppträda, men den här gången måste jag acceptera att det inte finns någon skam i att vara mänsklig och trycka på pausknappen.”

Ställt in tidigare

Om bara två veckor ska Madonna ta samma turné till Europa, där hon gör flera spelningar i London, Lissabon och Paris.

Två gånger tidigare har Madonna behövt ställa in spelningar under sin ”Madame X”-turné i USA på grund av smärtor. I början av oktober skadade popdrottningen knäet och blev tvungen att vila upp sig. I november blev hon återigen tvungen att ställa in på grund av svåra smärtor.

Det är oklart om det fortfarande handlar om en knäskada eller om det är nya skador som har uppstått.

