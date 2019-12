Per Gessles hyllning till Marie Fredriksson

Delar succéklippet: ”Fantastiskt”

avLinn Elmervik

13 december 2019 10:56

Som popduo tog de miljontals människor med storm.

På sin Facebooksida delar Per Gessle med sig av Roxette-hyllningar från fans världen över efter Marie Fredrikssons död.

Per Gessle, 60, hyllar sin vän och kollega genom att dela med sig av både världspressens nyhetsrapportering och fansens egna klipp på sin Facebooksida.

Han länkar bland annat till en videoinspelning där en barnkör från New York gör sin version av superhiten ”Listen to you heart”. Klippet har blivit viralt och fått över en halv miljon visningar.

”Fantastiskt. Tack”, skriver Gessle.

”Vila i frid Marie Fredriksson...jag var ett stort fan av den här talangfulla kvinnan och jag är förkrossad över förlusten”, skriver körledaren själv om inspelningen.

Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT Paret tog världen med storm som popduon Roxette.

Blev 61 år

Marie Fredriksson dog i måndags i sviterna av sin hjärntumör.

– Tack Marie, tack för ALLT. Du var en helt unik musikant, en sångerska på en nivå vi knappast kommer att få uppleva igen. Du målade mina svartvita sånger med de vackraste färger. Du var en helt underbar vän i över fyrtio år. Jag är stolt, hedrad och lycklig över att fått dela så mycket av din tid, din talang, din värme, generositet och humor. All min kärlek till dig och din familj. Things will never be the same, sa Gessle i ett uttalande i samband med nyheten om hennes död.

Marie Fredriksson blev 61 år.

LÄS OCKSÅ Här spelar rådhusets klockor ”Sparvöga” – för att hedra Marie Fredriksson

LÄS OCKSÅ Gessles och familjens vädjan till fansen efter Marie Fredrikssons död

LÄS OCKSÅ Hon gjorde sitt livs konsert i Sundsvall

LÄS OCKSÅ PLUS Världsexporten Roxette – en osannolik succé