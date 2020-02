Martin Forstén ny deltagare i ”Big brother”

Publicerad: 17 februari 2020 kl. 08.07

Martin Forstén kommer på måndagen in som ny deltagare i "Big brother" 2020.

Med kort varsel blev han kontaktad av TV4 – och de senaste dagarna har varit stressiga.

– Har inte någon koll på det där jävla programmet. Känns så jävla oklart allting, säger han till Aftonbladet.

Sportkillen och snickaren Martin Forstén, 30, sökte aldrig till ”Big brother", utan det var hans systrar som tyckte det skulle vara roligt att ha med honom i programmet.

– De ringde mig och sa ”nu har vi sökt in till Big brother” och jag bara ”what the fuck”. Sen blev jag kallad till en intervju, tänkte att ”va fan, jag kör på. Varför inte? Kul grej”. Så jag var inte riktigt med på det här, säger Martin Forstén till Aftonbladet och fortsätter:

– De tycker jag passar så jävla bra i det här programmet. Jag har inga problem med människor, gillar att surra mycket skit och de tycker jag är rätt typ av människa. Så det var väl därför.

Foto: TV4 Martin Forstén ny deltagare i ”Big brother”.

”Vi kör på glad och spontan, va fan”

De senaste dagarna har också varit extra stressiga för Martin Forstén som till vardags jobbar som snickare. Efter att ha blivit kontaktad av TV4 hade han inte mycket tid till att förbereda sig. Redan under söndagen gick han i lockdown och blev fråntagen sin telefon.

– Stressigt som in i helvete, men annars är det bra. Jag har verkligen jobbat in i det sista. Tanken var att jag skulle in i morgon men de ville tydligen ha in mig redan i kväll. Just nu är jag och shoppar lite kläder. Måste uppdatera lite grejer och det är stressigt.

Och senare i kväll går du in i lockdown?

– Exakt, och vad som händer sen vet jag inte. Har inte någon koll på det där jävla programmet. Känns så jävla oklart allting. Jag följer bara strömmen.

Låter stökigt?

– Ja, som fan. Man har ingen kontroll på nånting. Skjutsas hit och dit, gör det och det.

Vet du själv vad du ger dig in i?

– Absolut. Jag sitter faktiskt och kollar på programmet nu. Jag kan ju själva konceptet. Jag tror den mentala biten blir tuffast. Den har jag ändå ställt mig in på.

Vad tycker du om programmet?

– För tidigt att säga, men absolut. Varför inte? Det är ”Big brother"-konceptet och har inte ens gått en vecka. Jag har typ ingen åsikt. Tycker det är nice, kul program att kolla på och nu ska man vara med. Det är kul, varför inte liksom?

Speciellt att träffa dem?

– Haha, ja, det kommer nog bli jävligt flummigt. Hela situationen att vara med i tv tycker jag är flummig. Jag är ingen sociala medier-kille och tar varken bilder eller blir fotad. Det här är så jävla nytt för mig.

Hur skulle du beskriva dig själv som person?

– Energisk. Vad fan det här borde jag ha tänkt på. Alltid så jävla svårt att rannsaka sig själv. Hm, jag skulle säga att jag är glad och spontan. Vad fan mer kan jag säga om mig själv?

Det räcker väl så?

– Ja vi kör på glad och spontan, va fan.

Kan bli nya Arga snickaren

Martin Forstén har spelat ishockey i stort sett hela sitt liv. Till vardags jobbar han som snickare, men tycker att det ska bli spännande att få göra något nytt. Han kommer sakna familj, vänner och friheten under tiden i ”Big brother”. När programmet tar slut hoppas han att det ska leda till jobb i mediebranschen.

– Tänk exempelvis om, fan vet jag, några klädesmärken eller modellagenturer tittar och ser något. Jag tänker ha öppna dörrar och förhoppningsvis kanske det trillar in något erbjudande efter det här. Jag vill se vad det kan leda till och jag är rätt säker på att det kommer leda till något. Jag är mer nyfiken på vad och är öppen för att göra något annat. Det är det jag känner.

Du kanske blir nya Arga snickaren?

– Många har redan sagt att jag är lik honom i sättet jag jobbar och den pondus och självsäkerhet som jag har. Om det skulle leda till att jag får mycket bättre betalt än vad jag får i dag så ja visst.

Intervjun med Martin Forstén är gjord söndagen den 16 februari.

”Big brother” sänds tisdag till söndag 19.00 och måndagar 21.00 på Sjuan, TV4 Play och Cmore. Det sänds även dygnet runt på Cmore.

