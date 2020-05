Spotify tar ställning för svarta i USA

Oroligheterna i USA väcker starka reaktioner i USA och omvärlden. Nu visar även företaget Nike och Spotifys vd sitt stöd för demonstranterna.

"Jag är skräckslagen av våldet som drabbar svarta", skriver Daniel Ek på Twitter.

Musiktjänsten Spotify och dess vd Daniel Ek gör ett tydligt ställningstagande med hänvisning till den pågående händelseutvecklingen i USA.

På sitt officiella Twitterkonto har musiktjänsten publicerat ett inlägg med texten:

"Vi känner solidaritet med alla svarta – våra anställda, våra partners, artister och kreatörer – i kampen mot rasism, orättvisa och ojämlikhet. Nu är det inte tid att vara tyst. Vi kommer att fortsätta att använda kraften i vår plattform för att förstärka svarta röster så att de hörs".

I ett separat inlägg skriver Ek:

"Jag är skräckslagen av våldet och orättvisan som drabbar svarta om och om igen. Spotify vägrar vara tysta".

Spotify är inte det enda storföretaget som har gjort ett offentligt ställningstagande efter att Minneapolisbon George Floyd dödats under ett polisingripande. Sko- och klädmärket Nike har publicerat en video där deras berömda slogan "Just do it" (gör det bara) gjorts om till "Don't do it" (gör det inte):

"Låtsas inte att det inte finns ett problem i USA, vänd inte ryggen mot rasism, acceptera inte att oskyldiga liv tas ifrån oss".

