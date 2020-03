Anders Öfvergård: ”Kommer säkert skapa drama”

Foto: CAROLINA BYRMO Anders Öfvergård är känd som ”Arga snickaren”.

Det råder Robinson-vecka i ”Big brother”.

På onsdag och torsdag kommer programledaren Anders Öfvergård in för att hålla i en tävling och ett öråd.

– Då är det möjligt att det kanske åker någon som man inte riktigt har räknat med, säger han.

Anders Öfvergård säger att han kommer vara hård men rättvis och agera på samma sätt som han gör i ”Robinson”. Han ser fram emot örådsdelen i ”Big brother”, för då får han chansen att fråga ut deltagarna om saker som kan skapa konflikt.

– Jag kommer säkert skapa lite drama efteråt, men jag är nyfiken på att veta vad de tycker och tänker om varandra – och det kommer jag försöka få fram.

Hur bra koll har du på ”Big brother”?

– Ja men nu börjar det bli lite roligare. Det var lite väl stormigt i början. Och lite knasigt. Annars har jag inte hundraprocentig koll, har väl ungefär 50. Innan vi kör igång i dag kommer jag ha hundraprocentig koll.

Även om programmen skiljer sig en del ser Anders Öfvergård vissa likheter mellan ”Big brother” och ”Robinson”. Han tycker att båda programmen fokuserar mycket på det sociala spelet och innehåller olika faser.

– Det är nästan som ett år med kvartal, skulle jag säga. Det finns fyra faser i de flesta dokusåpor och då måste man spela spelet rätt och jag skulle säga att det är samma sak i ”Big brother”. Den som gör sin största personliga resa kommer gå väldigt långt.

”Ett roligt grepp”

Han placerar ”Big brother” i ungefär samma fack som dokusåporna ”Paradise hotel”, ”Love Island” och ”Ex on the beach”, men tycker att det är lite mer rumsrent. Det är dock inte lika rumsrent som ”Robinson”.

– Jag är otroligt stolt över att göra ”Robinson” och det är härligt när det inte är sprit och knulla. Nu är ”Big brother” ett av originalen, om man ska säga så, och det lockar ju många tittare. Hur vi än bär oss åt så blir det ju kärlek och flirtar, och sånt där, och det lockar människor. Det är bara att titta på ”Bonde söker fru”.

Känns det smickrande med ett ”Robinson”-tema?

– Det är väl alltid roligt, sen ska man vara väldigt medveten om att ”Robinson” har premiär på söndag, och det här är samma kanal, så det är klart att man kanske har tänkt lite så?

Ja så kan det ju vara?

– Ja, det handlar om marknadsföring och TV4 lever ju på att sälja reklam, så då vill man ju fylla ut mellan reklamtiderna.

– Men “Robinson” är också en dokusåpa så det är ett roligt grepp att blanda in en dokusåpa i en annan dokusåpa. Hur många gånger har du sett ”Ex on the beach” i ”Paradise hotel”?

"Big brother" sänds tisdag till söndag 19.00 och måndagar 21.00 på Sjuan, TV4 Play och Cmore. Det sänds även dygnet runt på Cmore.

”Big brother Inifrån” är ett samarbete mellan Aftonbladet och Meter/TV4, läs mer om det här.

