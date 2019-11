Whitney Houston + FÖLJ

Whitney Houstons vän bekräftar kärleksrelationen

Bryter tystnaden: ”Det var första gången våra läppar möttes”

avRasmus Karlsson

7 november 2019 23:26

Whitney Houston hade en kärleksrelation med Robyn Crawford.

Det bekräftar vännen i en ny bok.

– Det var inget som var planerat, det bara hände, säger hon i en tv-intervju med NBC News.

Robyn Crawford, 56, var en av Whitney Houstons bästa vänner. Den 12 november släpper hon boken "A Song for You: My Life with Whitney Houston", där Crawford bekräftar att hon och Whitney hade en kärleksrelation.

Öppnar upp om kärleksrelationen

I en intervju med NBC News berättar hon att hon träffade en då 16 år gammal Whitney Houston på ett sommarläger 1980 och att deras vänskap snabbt förvandlades till fysisk och romantisk.

– Vår vänskap var en djup vänskap. I det tidiga skedet av den vänskapen var det fysiskt, säger hon i intervjun.

Foto: AP / MARK J. TERRILL Whitney Houston 2011.

”Det var första gången våra läppar möttes”

I intervjun med NBC News berättar hon att det inte var planerat att det skulle bli fysiskt.

– Det var första gången våra läppar möttes. Det var inget som var planerat, det bara hände. Det kändes underbart, säger hon och fortsätter:

– Inte lång tid efter det var första natten vi tillbringade tillsammans. Den natten var första gången vi rörde vid varandra.

Whitney Houston försökte stoppa relationen

Crawford hävdar att Whitney försökte avbryta deras relation på grund av att det kunde skada hennes musikkarriär samt att hennes mamma inte tyckte det var naturligt att de sågs.

– Jag var i stunden, det var vår stund och hon kom in i mitt liv plötsligt. Vi visste inte hur länge det skulle vara, jag bara njöt av stunden. Båda njöt, säger hon i intervjun.

Whitney Houston var gift med Bobby Brown och fick en dotter, Bobbi Kristina Brown, med honom. Under hennes livstid omgavs Whitney av rykten om att hon ska ha haft relationer med andra kvinnor, något hon aldrig bekräftade.

Whitney Houston dog den 11 februari 2012.

