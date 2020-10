”Paradise hotel”-profilerna Adam Linard och ”Mcuze” till ”Ex on the beach”

Vann PH – går nu till konkurrenten

Av: Natalie Demirian

Publicerad: 14 oktober 2020 kl. 06.51

De har båda varit med i ”Paradise hotel” två gånger var.

Nu ska Adam Linard och Marcus ”Mcuze” Johansson vara med i konkurrerande programmet ”Ex on the beach”.

– Jag kände att jag fick en större chans att vara mig själv nu, säger Marcus Johansson.

Det finns otaliga exempel på när samma svenska reality-profiler dyker upp i flera olika dokusåpor. Så även denna gång, när ”Paradise hotel”-profilerna Adam Linard och Marcus ”Mcuze” Johansson ska göra entré i ”Ex on the beach”-huset.

”Jobbigt i början”

Foto: Foto: Viafree/ Patricia Recourt Adam Linard.

Men till skillnad från ”Paradise hotel” går ”Ex on the beach” inte ut på att spela ett spel för att vinna pengar.

– För mig var det jobbigt i början, för när man är inne i PH så ockuperas det jag vanligtvis tänker på med att man har en uppgift och det är ett spel att fokusera på. I ”Ex on the beach” blev det mer påtagligt med känslor på ett annat sätt eftersom man inte behövde tänka på ett spel, säger Adam Linard, som kommit tvåa i ”Paradise hotel” två säsonger i rad.

”Äkta känslor”

Foto: TV3 Marcus ”Mcuze” Johansson.

Marcus Johansson, som har varit med i ”Paradise hotel” två gånger och vann den senaste säsongen, säger att ”Ex on the beach” har varit en roligare upplevelse.

– Att jag vann PH är något jag kommer att minnas resten av livet, men jag gillar det här mer, för jag kände att jag fick en större chans att vara mig själv nu när det inte var något spel. Det var skönt att inte behöva tänka på vad jag skulle säga eller göra för att kunna dra nytta av det, jag kunde bara vara mig själv och visa mina äkta känslor.

Så, ”Ex on the beach” framför ”Paradise hotel”?

– ”Paradise hotel” gillar jag för att det är en tävling som går ut på någonting och jag är en tävlingsinriktad människa, men förutom just tävlingsmomentet så gillar jag allting mer med ”Ex on the beach”.

Celebrity Ex on the beach har premiär på Dplay 29 oktober.

