Bebislycka! Chris Pratt och Katherine Schwarzenegger har fått barn

Av: Rasmus Karlsson

Publicerad: 10 augusti 2020 kl. 16.27

Uppdaterad: 10 augusti 2020 kl. 16.38

Arnold Schwarzenegger har blivit morfar.

Hans dotter Katherine och stjärnskådisen Chris Pratt har fått sitt första barn tillsammans, skriver People.

Skådespelaren Chris Pratt, 41, gifte sig med författaren Katherine Schwarzenegger, 30, dotter till den ikoniske Arnold Schwarzenegger, 73, sommaren 2019.

Nu har paret fått sitt första barn ihop, enligt källor till sajten People.

Brodern bekräftade

Men det är inte bara uppgiftslämnare som har bekräftat de glädjande nyheterna. Katherine Schwarzeneggers bror, Patrick, meddelade i en video som publicerades av Entertainment Tonight på söndagen, att han blivit morbror. Han sa att hans syster och svåger ”mådde jättebra.”

”Jag har fixat en liten present till henne”, säger han i videon men förtydligar inte om presenten är till Kathrine eller till bebisen.

Foto: AP Chris Pratt och Katherine Schwarzenegger.

Första barnbarnet

Detta blir Arnold Schwarzeneggers första barnbarn. Det firade han med att röka en cigarr, skriver Entertainment Tonight. Han har även tidigare pratat om de bra generna i familjen.

”Tänk på det här en sekund... Det finns tre genpooler. Det är Kennedy, det finns Schwarzenegger och Pratt. Vi kan göra vad som helst. Vi kan gå och lösa den kubanska missilkrisen och vi kan gå och träna dinosaurier. Jag menar, tänk på det”, skämtade han.

För Katherines del är detta hennes första barn. Chris Pratt, som bland annat är känd från produktionerna ”Parks and recreation”, ”Passengers”, ”Jurassic world”-filmerna och Marvelfilmer som ”Guardians of the galaxy” och ”Avengers”, är pappa sedan tidigare. Han har sonen Jack Pratt, 7, med exfrun Anna Faris, 43.

Foto: MARK J. TERRILL / TT NYHETSBYRÅN Arnold Schwarzenegger tillsammans med sin fru Maria Shriver.

