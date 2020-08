Darin: ”Jag är stolt över att vara gay”

Artisten berättar på Instagram: ”Jag vet hur svårt det kan vara”

Av: Linus Lindgren

Publicerad: 03 augusti 2020 kl. 13.15

Uppdaterad: 03 augusti 2020 kl. 15.41

Artisten Darin kommer ut som homosexuell.

Han skriver själv på Instagram att det har tagit honom ett tag. Men nu kommer han ut och skriver:

”Jag är stolt över att vara gay”

Foto: Lina Boström Darin Zanyar.

Darin Zanyar, 33, är homosexuell. Det berättar han nu i ett inlägg på Instagram.

Årets Pridevecka tog slut i helgen och artisten, som blev känd efter sin medverkan i Idol för 16 år sedan, kommer nu ut som homosexuell.

Han skriver i sitt inlägg att alla i världen ska kunna vara stolta över vem de är. Han skriver även att han vet hur svårt det kan vara att komma ut och att det har tagit honom ett tag men nu skriver han:

”Jag är stolt över att vara gay”

Artisten blev känd när han 2004 var med i första svenska upplagan av TV4:s Idol. Han kom då tvåa i tävlingen och förlorade finalen mot Daniel Lindström.

Han blev däremot en flickidol under och efter sin medverkan i programmet och har sedan dess blivit en av Sveriges största artister.

Stort stöd och kärleksbomb

Kärleken från Darins följare strömmar in i kommentarerna på inlägget som i skrivande stund har över 26 000 likes.

Kända namn som Benjamin Ingrosso, Sarah Dawn Finer, Oscar Zia, Laila Bagge och Lina Hedlund visar sitt stöd för artisten med uppmuntrande kommentarer på hans inlägg.

Melodifestivalen-profilen Edward af Sillén är en av alla som skickar kärlek till artisten:

”Everyone has their own journey. Så lycklig för dig Darin, och vi finns alla här för dig vad än du behöver. Stor varm kram”, skriver han i en kommentar.

”Jag älskar dig och jag älskar detta. Tack för att du är du Darin”, skriver artisten Miss Li.

”Att fullt ut få vara den man var menad att bli är sann frihet. Var stolt över dig själv och lev livet!” skriver artisten Magnus Carlsson.

”Darin! Från och med nu är allt annorlunda men egentligen precis som förut. Kärlek från mig!” skriver Eva Dahlgren.

”Speak your truth! Glad Pride” skriver Zara Larsson.

”Så fint älskade Darin! Så glad för din skull och du har alltid en syster i mig. Puss” skriver Shima Niavarani.

”All kärlek till dig!” skriver Ann-Louise Hanson.

Aftonbladet söker Darin för en kommentar.

