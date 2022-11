Musiker drar tillbaka jättestämning mot Mariah Carey för klassiska jullåten

Av: TT

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 1 tim sedan

I somras stämdes popstjärnan Mariah Carey på motsvarande 220 miljoner kronor.

Nu läggs fallet ned, rapporterar Variety.

Mariah Carey anklagades anklagades av en countrymusiker i Mississippi för att ha begått upphovsrättsbrott med superhitten ”All I want for Christmas is you”.

Advokaterna som representerar Andy Stone, countrymusikern i fråga, har självmant dragit tillbaka stämningen. Stone bedöms inte ha haft någon chans att vinna en tvist mot Carey och Walter Afanasieff, som var med och skrev låten.

Det påstådda upphovsrättsbrottet bestod enligt tidningen Rolling Stone endast i att Careys verk delade låttitel med en låt Stone skrev 1989, inspelad av bandet Vince Vance and the Valiants. Enligt tidningen finns det 177 låtar med just den titeln.

Mariah Careys ”All I want for Christmas is you” har över en miljard spelningar bara på Spotify.