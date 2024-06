Mariah Carey slår Spotify-rekord – igen

”All I want for christmas” spelades 23 miljoner gånger

Publicerad 2023-12-26

Mariah Carey har slagit julaftonsrekord på Spotify.

Det är svårt att undgå Mariah Careys julklassiker ”All I want for christmas” under december månad.

På julafton bröt artisten på nytt Spotify-rekord, med flest spelningar under en dag, skriver TMZ.

Jullåten spelades över 23 miljoner gånger. Carey slog sitt eget rekord från i fjol, då låten spelades mer än 21 miljoner gånger.

Mariah Careys låt har kanonstatus under julen. Arkivbild.