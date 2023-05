Anna Nicole Smiths familjehemligheter avslöjas i ny dokumentär på Netflix

Dokumentären ”Anna Nicole Smith: You Don’t Know Me” har premiär 16 maj

Publicerad: Mindre än 30 min sedan

Hon byggde en image på lögner, hennes pappa försökte ha sex med henne och det var ex-pojkvännen som var far till hennes dotter.

En ny Netflix-dokumentär lyfter fram alla hemligheter bakom Anna Nicole Smiths liv.

Den skandalomsusade Playboy-stjärnan Anna Nicole Smith, vars riktiga namn är Vickie Lynn Hogan, hade precis fött dottern Dannielynn när hennes 20-årige son Daniel tragiskt gick bort.

Fem månader senare hittades den före detta H&M-modellen själv död i sin hotellsvit.

Nu har det kommit en dokumentär på Netflix, ”Anna Nicole Smith: You Don’t Know Me”, som avslöjar tidigare okända familjehemligheter.

helskärm Anna Nicole Smith 1995.

helskärm Mamma Virgie Mae Hogan.

1. Var inte fattig

Anna Nicole växte upp i Mexia i Texas. Som 17-åring hoppade hon av skolan och började jobba på ”Jim’s Crispy Fried Chicken” där hon träffade sin första man, Billy Smith.

Tillsammans fick de sonen Daniel. Men 14 månader efter bröllopet separerade dem, enligt Anna var det på grund av sin mans våldsamma sidor.

När Anna Nicole sedan ville göra sig ett namn i USA började hon marknadsföra sig som en tjej som växte upp i fattigdom med en mamma (Virgie Mae Hogan) som misshandlade henne.

Men i dokumentären nekar flera källor till påståenden. I en intervju som aldrig tidigare visats hävdar mamman att dottern rakt ut berättat varför hon slängde henne under bussen: ”Jag tjänar mer pengar på att berätta sorgliga historier än jag tjänar på att berätta bra historier”.

I intervjun säger Virgie även att hon frågat sin dotter om hon inte ville att folk skulle tycka bra saker om henne, men då ska Anna Nicole ha svarat: ”Inte om dåligt lönar sig bättre”.

Anna Nicole Smith 2002.

helskärm Anna Nicole Smith 1999.

2. Pappans mörka baksida

Smith växte upp utan att känna till sin biologiska pappa och enligt dokumentären skyllde hon hans frånvaro på sin mamma.

När Anna Nicole gjort sig ett namn i Hollywood anlitade hon en privatdetektiv för att spåra upp sin pappa och flög både honom, Donald Hogan, och sin nyfunna bror Donnie till Kalifornien för att de skulle träffas.

Men det skulle visa sig att pappan inte var den omtänksamma far som Smith hade tänkt sig, berättar Donnie i dokumentären.

– Min pappa är inte den typen av kille du vill vara ensam med. Du kommer inte känna dig säker, säger han.

helskärm Donald Hogan 2007.

Donald har bland annat gjort sig skyldig för att ha våldtagit sin syster och en minderårig tjej. Han har även anklagats för sexuella övergrepp av sina andra döttrar.

– När vi var ensamma berättade hon att hennes pappa hade försökt ha sex med henne. Det var verkligen sorgligt för jag vet hur glad hon var när hon träffade honom. Hon hade alla dessa idéer i huvudet om hur han var och hur det skulle bli, och sedan var hon bara så, så besviken, säger Anna Nicoles vän Missy i dokumentären.

Några månader efter det påstådda övergreppet fördes Anna akut till sjukhuset efter att ha överdosat piller.

– Jag tror att det måste ha påverkat henne. Alla vill ha en fadersfigur i sitt liv. Alla vill ha någon att se upp till, säger dokumentärens regissör Ursula Macfarlane.

helskärm Larry Birkhead och Howard K Stern 2007.

3. Dotterns pappa var inte den biologiska

I september 2006 fick Anna Nicole Smith sitt andra barn, dottern Dannielynn. Men bara tre dagar efter födseln dog hennes son av en överdos under en familjeresa på Bahamas.

Knappt fem månader senare gick hon samma tragiska öde till mötes som sin son. Playboystjärnan hittades livlös i sin svit på Seminole hard rock casino & hotel i Hollywood, Florida. Hon fördes i ilfart till sjukhus där hon dödförklarades.

Fem olika män hävdade då att de var dotterns pappa, däribland advokaten Howard K Stern som stod angiven som far på födelseattesten.

DNA-test visade dock att fadern var Anna Nicoles tidigare pojkvän, fotografen Larry Birkhead, som några månader efter Anna Nicoles död fick vårdnaden om flickan.