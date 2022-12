Agneta Sjödin: ”Är bättre på att hantera stress”

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Nyårshelgen står för dörren – och med det ”Agnetas nyårskarameller”.

I en stor intervju med Aftonbladet berättar Agneta Sjödin om årets upplägg, stressen efter den stora kroppsförändringen och hur hon ser på att bli äldre.

– Jag tycker det är vackert att åldras och vackert med rynkor.

Att Agneta Sjödin, 55, dyker upp i tv-rutan på nyårsdagen är numera en lika pålitlig tradition som ”Grevinnan och betjänten” på nyårsafton.

Med undantag för några år på 2000-talet så har hon presenterat bloopers som kanalens medarbetare gjort sig skyldiga till under det gångna året under namnet ”Agnetas nyårskarameller” sedan 1995.

– Det känns kul och lite nytt i år. Vi är på Nalen, det är liveband och en hel del artister. Traditionsenligt är ”Idol”-vinnaren med och det är mängder av roliga inslag utöver alla bloopers, förklarar Agneta Sjödin för Aftonbladet.

helskärm Agneta Sjödin.

”Har inga mardrömmar”

Hon medger att inspelningarna tar på krafterna.

– Vi spelar in runt fyra timmar och sedan klipps det ned till ungefär en och en halv timme. Efteråt brukar jag undra vad det var som hände. Blev det bra? Vad sa jag? Det är sådant tempo så man är helt utpumpad efteråt.

Samtidigt har Agneta Sjödin hunnit fylla 55 år och inser att det finns yngre förmågor i branschen.

– Jag tänker varje år att TV4 ska säga att i år kör vi inget eller att de ska testa ett nytt grepp och använda någon annan. Någon som är lite yngre.

Är det en mardröm du har?

– Nej, jag har inga mardrömmar på det sättet. Jag känner mig så nöjd med livet. Det som sker det sker, men det är lika kul varje år när de ringer och säger att de vill ha mig som programledare.

Det är inte bara Nyårskaramellerna som är fullspäckat, hela 2022 har gått i full fart för Agneta Sjödin.

– Det har varit väldigt mycket tv för min del. Jag har varit inblandad i fem tv-produktioner plus Nyårskaramellerna. Det har varit ”Sommarbingolotto”, ”Fångarna på fortet”, ”Vem tror du att du är” och ”Kompani Svan” med Gunde. Sedan är det en produktion jag tyvärr inte kan prata om. Det har varit jättekul, men jag har också min podcast ”Så in i själen” där jag gör allt förutom att klippa den. Jag skrev också en bok i början av året som jag lanserar nu, ”Våga välja nya vägar”.

helskärm ”Kompani Svan”.

Nära att gå in i väggen

Hon ser fram emot 2023, men planerar att dra ned på tempot.

– Jag håller på att titta på lite nya tv-idéer. Sedan kanske det blir ”Fångarna på fortet” och ”Sommarbingolotto”. Det kanske också blir en tredje bok i min ”Så in i själen”-serie. Men jag orkar nog inte bibehålla samma tempo som de senaste två åren, jag kanske måste välja bort något.

Är du bra på att hantera stress?

– Jag tycker jag hanterade den bättre 2022 än 2021. Då mådde jag inte bra av all stress. Nu har jag haft ett annat förhållningssätt till att det är mycket. Jag försöker inte fixa allt på en gång utan jag tar det dag för dag. Jag har skrivit listor och bockat av saker metodiskt.

2020 var Agneta Sjödin med i programmet ”Den stora hälsoresan” som hon har beskrivit som tufft och att hon nästan gick in i väggen.

– Jag brände ut mig fysiskt när jag skulle hålla uppe resultatet efteråt. Man ska ju vara så jävla duktig. När jag gjorde ”Kompani Svan” tidigare år så skulle jag klämma in det mellan ”Fångarna på fortet” och ”Sommarbingolotto”. Det var ingen ”walk in the park”. Då kände jag att jag inte klarade av det.

– Jag fick sådana där karpaltunnelkänningar som är domningar i händerna. Då började jag resonera med mig själv, ”är det värt det här? Är det för att du ska vara duktig och bevisa något?”. Det slutade med att jag fick en chans att hoppa av programmet. Jag hamnade i en duell med Viktor Frisk och jag vann den. Men han sa att det var ok att jag åkte hem och det var så skönt att få kapitulera.

Så det var för att du inte orkade vara kvar?

– Ja, jag kände att jag var tvungen att åka hem och vila. Det var ett bra beslut, jag lärde mig någonting av det programmet som var viktigt för mig.

helskärm Agneta Sjödin.

”Tråkigt och uttryckslöst”

Agneta Sjödin berättar att hon nyligen var på en så kallad ”tyst retreat” med sin dotter Maja en hel helg. Det innebär kort och gott att man inte får prata med varandra.

– På lördagen kröp jag på väggarna. Maja stirrade på mig och undrade vad jag höll på med. Efteråt ifrågasatte hon om jag hade adhd så jag gjorde ett test i en app, men jag hade inte adhd. Jag är nog bara otroligt rastlös, det måste ligga i mina gener. Jag behöver lära mig att varva ned.

Vi var inne på åldrande tidigare, tänker du mycket på det?

– Att åldras känns inte jobbigt, det som känns jobbigt är döden och att inte finnas kvar för sina barn. Men jag tror man växer in i det med åldern. Till slut är man så trött att man nog vill dö, det kommer att kännas som en befrielse. När man står inför döden tror jag inte det är lika tufft. Det är min teori i alla fall.

Att tackla åldern med skönhetsingrepp är idag vanligt. Agneta Sjödin tycker var och en gör som den vill.

– Jag tycker det är helt okej om folk vill göra det. Men jag tycker det är vackert att åldras och vackert med rynkor. Den här jakten att få bort alla linjer och att bli helt slät, det är lite tråkigt och uttryckslöst.

– Sedan kan jag förstå om man till exempel vill ta bort hängande ögonlock, det har jag full förståelse för. Jag har själv fixat ögonlocken och det kändes helt rätt att göra det. Det blev finare när jag sminkade ögonen och jag ser lite piggare ut.

Dejtandet ligger på is

Privat är hon singel efter relationen med Claes Bari sprack 2019. Hon medger att dejtandet mer eller mindre ligger på is just nu.

– Det gör ju det, men det är inget medvetet val. Det finns absolut en öppenhet från min sida att öppna hjärtat och utvecklas i en relation. Men jag har tre jobb som jag jonglerar. Om jag träffar någon så får jag styra upp det. Men det får bli som det blir. Jag är inte ute och jagar.

Blir du uppvaktad eller får meddelanden på Instagram?

– Ja, det kan jag få, men jag tror också att jag är lite blind för när jag blir uppvaktad. Jag fattar det inte. Det känns som att jag fattade det när jag var yngre, men nu förstår jag inte. Men 2023 är kanske är året det händer. Jag säger som araberna, ”inshallah”, om Gud vill.

Fakta Agneta Sjödin Född: 20 juli 1967 i Norrbro socken i Hälsingland Familj: Dottern Maja Strömstedt, 24. Karriär: Programledare i över 30 år för produktioner som ”Fångarna på fortet”, ”Sikta mot stjärnorna”, ”Saknad” och ”Let’s Dance”. Även skrivit en rad böcker. Gör podcasten ”Så in i själen”. Aktuell: Med ”Agnetas nyårskarameller” som sänds på TV4 på Nyårsdagen. Läs mer