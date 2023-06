Rasar mot Eurovisionplanerna på nya arena: ”Väldigt tondövt”

Stockholm stad möter starkt motstånd från Moderaterna

Uppdaterad 15:11 | Publicerad 14:39

Stockholms stads planer på att bygga en ny, tillfällig arena om staden står värd för Eurovision nästa år möter starkt motstånd från Moderaterna i staden.

Partiet kräver att den S-styrda majoriteten presenterar en kostnadsplan för arrangemanget och sätter dessutom en gräns för vad Eurovision får kosta.

– Det är oacceptabelt att Stockholms skattebetalare ska fastna med att bygga en ny arena, säger oppositionsborgarråd Dennis Wedin (M).

Stockholm har ansökt om att anordna Eurovision nästa år. Om Stockholm tilldelas värdskapet väntas ett stort arbete med att få klart huvudstaden så att man kan ta emot den enorma produktionen och de många fans som dras till evenemanget.

Loreen tog hem segern i Liverpool i våras..

Dagens nyheter har tidigare rapporterat om de planer som staden har på att bygga en tillfällig arena i Frihamnen som kan rymma Eurovision. Området kring Frihamnen kommer då att bli evenemangets mittpunkt och arenan, som ska rymma mellan 11 000 och 15 000 personer, ska också stå kvar en begränsad tid, sedan ska den tas bort.

Dennis Wedin.

Planerna får Moderaternas oppositionsborgarråd Dennis Wedin att rasa.

– Det är oacceptabelt att Stockholms skattebetalare ska fastna med att bygga en ny arena kopplat till detta när vi har så många andra kommunala kärnverksamheter som behöver pengar just nu i ett tufft ekonomiskt läge. Det låter väldigt tondövt, säger han.

”Många frågetecken”

Moderaterna är inte emot att Stockholms stad står värd för Eurovision, men partiet saknar underlag som kan visa hur kostnaderna kommer att se ut. Förra gången som Stockholm stod värd för Eurovision var 2016, då landade notan på omkring 100 miljoner kronor.

Tanken är att en tillfällig arena ska uppföras i Frihamnen.

Det mesta lades på marknadsföring och arenakostnader. Moderaterna och delar av oppositionen i Stockholm har begärt ett underlag för kostnaderna, men den förfrågan röstades ner i fullmäktige av majoriteten.

– Vi måste börja med att få klartext i om vi i Stockholm ska stå för hela summan själva. Är det så att andra aktörer kan vara med och dela på kostnaden och att det finns en plan för det så kan vi titta på det. Men just nu finns många frågetecken kring hur man avser att genomföra det här.

– Vi kräver ett formellt beslut innan man går vidare med en kostnadsinvestering för att få Eurovision.

Karin Wanngård.

Sätter gräns för kostnaderna

M ser gärna att staden lockar till sig medfinansiärer till eventet för att begränsa stadens kostnader. Om summan blir densamma som förra gången, 100 miljoner kronor, anser partiet att det är för dyrt.

– Karin Wanngård var finansborgarråd även förra gången som vi arrangerade Eurovision, och då blev det för dyrt.

– Vi måste hitta externa finansiärer. Stockholmarna kan inte stå för kalaset själva. Det är en viktig förutsättning för att kunna acceptera detta.

Aftonbladet har sökt Karin Wanngård för en kommentar, men finansborgarrådet gör sig inte tillgänglig. Hennes presstab hänsivar i stället till följande uttalande.

– Eurovision är ett fantastiskt evenemang som Stockholm vill och kan vara värdstad för 2024, under förutsättning att arrangemanget är ekonomiskt och klimatmässigt hållbart. Vi har lämnat in en intresseanmälan med ett hållbart och nytänkande alternativ. Hur det alternativet ser ut kan vi inte gå in på eftersom det nu är upp till SVT att ta ställning till och eventuellt vilja diskutera vidare med oss.