Diddys ex-flickvän Yung Miami slår tillbaka mot ryktena

Publicerad 2024-04-08

Artisten Yung Miami uppges vara prostituerad.

Nu slår hon tillbaka mot ryktena.

”Jag hatar hur det här ryktet snurrar runt”, skriver hon.

Sean ”Diddy” Combs, 54, ex-flickvän Yung Miami, 30, uppges vara prostituerad i en stämningsansökan från artistens tidigare producent Rodney ”Lil Rod” Jones, skriver Us Magazine.

I stämningen påstår Jones att Yung Miami, vars riktiga namn är Caresha Romeka Brownlee, är en av tre kvinnor som Diddy har betalat månadslön till i utbyte mot sex.

50 Cent: ”Det är okej att vara en hora”

Artisten 50 Cent, 48, vars riktiga namn är Curtis James Jackson, är inte sen med att berätta sina åsikter om situationen.

På sin Instagram delar rapparen en video där Yung Miami under ett framträdande på The Jason Lee Show, kallar sig själv för ”hora”. Ovanpå klippet klistrar rapparen in en definition av ordet, som lyder ”en prostituerad”.

Under klippet skriver han:

”Det är okej att vara en hora, se bara till att vara välbetald”.

”Jag hatar hur det här ryktet snurrar runt”

Yung Miami ger svar på tal i kommentarfältet och skriver att ordet är menat som slang och att klippet tagits ur sitt sammanhang.

”Jag är inte prostituerad och jag hatar hur det här ryktet snurrar runt” skriver hon.

50 Cent verkar då ha kommit på andra tankar och i ett nytt inlägg skriver han:

”Jag gillar Yung Miami. Jag vill inte såra henne eller hennes känslor”.

Diddy och Yung Miami blev ett par i juni 2022 och gick skilda vägar ett år senare.