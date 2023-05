Alexander Karims första möte med ”Game of thrones”-producenten: ”Nervös”

Skådespelaren sätter plus på livet

Publicerad: Mindre än 50 min sedan

Det svenska skådespelaren Alexander Karim har huvudrollen i Viaplays internationella satsning ”The Swarm”.

Men första mötet med stjärnproducenten Frank Doelger blev inte riktigt som han tänkt.

– Vi skulle käka och jag råkade knäcka mina träbestick! Först gaffeln i första tuggan och i andra tuggan knäckte jag kniven. Jag var så jävla nervös, säger han.

I dag har Viaplays internationella satsning ”The Swarm” premiär.

Serien är skapad av ”Game of thrones”-producenten Frank Doelger och bland rollerna finna bland annat Cécile de France, Leonie Benesch och Joshua Odjick.

Även den svenska skådespelaren och regissören Alexander Karim, 47, finns bland huvudrollerna.

helskärm Alexander Karim.

Knäckte besticken av nervositet

”The Swarm” spelades in i Rom under fyra månaders tid. På plats under varje inspelningsdag befann sig producenten Frank Doelger.

Alexander Karim berättar att det var på darriga ben som det första mötet med ”Game of thrones”-producenten var på darriga ben.

– Vi skulle käka och jag råkade knäcka mina träbestick! Först gaffeln i första tuggan och i andra tuggan knäckte jag kniven. Jag var så jävla nervös. Han frågade ”Hur är det?” Jag bara ”Det är lugnt, det är lugnt, jag äter alltid med små bestick”, säger Alexander och skrattar.

helskärm Alexander Karim.

Doelger åt med händerna

Men det var kämpigt för Alexander att äta de italienska korvarna och ostarna med halva bestick.

– Tillslut sa han ”Vet du? Jag ska nog äta med händerna, är det okej för dig?” Jag bara ”Ja det är, okej jag lägger ner mina småstumpar till bestick och äter med händerna jag med”.

Han berättar att den som känner Frank vet att det inte hör till vanligheterna att den stilige producenten äter med händerna, men att han är så generös att han ständigt gör sådana små gester ändå.

– Han vet ju vad det innebär för en skådespelare att hamna i ett rum mittemot honom, säger han.

helskärm Alexander Karim

Romanen blir tv-serie

Under inspelningen blev det även klart att Frank Doelger kommer producera Alexander Karims skönlitterära roman ”Den extraordinära berättelsen när den blir till tv-serie.

– Jag läste precis ett utkast som jag tyckte var helt fenomenalt så jag tycker vi är på god väg, tror vi kanske skulle kunna spela in nästa år, avslöjar Alexander.

helskärm Alexander Karim spelar mot Krista Kosonen i "The swarm". Pressbild.

Kärlekslivet

– Fem plus! Jag är gift med min ungdomskärlek sedan massa år.

När träffades ni?

– Vi träffades när hon var 13 och jag var 14 och blev extremt bra vänner, men sedan blev vi inte tillsammans fören jag var 28. Vi gick våra separata vägar och sedan bodde jag i USA och kom hem och letade efter henne och bara ”Fan, vart är hon?”. Sedan en dag stötte jag på henne i Helsingborg och bara ”Hej! Nu har jag gått här i tolv år och letat efter dig. Kan vi inte lära känna varandra igen?”.

Var det kärlek vid första ögonkastet då? Eller fick du kämpa?

– Jag fick kämpa i ett år, det låter jag henne aldrig glömma. Hon tyckte att jag var en player, så jag fick kämpa. På alla hjärtansdag skickade, stalker beteende, men jag skickade en röd ros i timmen med blombud i tolv timmar. Hon bara ”Vafan”, men då sa hennes kompis ”Hallå, han har skickat ett blombud i timmen”.

– Det kostar ju. Jag håller fortfarande på att betala av det där jävla blombudet på avbetalning 13 år senare (skrattar).

Hälsan

– Fem! Jag tänkte på det här om dagen, jag har en måttstock som jag använt i flera år och det är “Jag kan springa”. Springa är underskattat ju, det krävs mycket hälsa för att kunna springa och jag kan springa! Jag känner mig otroligt hälsosam. Det finns ingenting som jag kunde göra när jag var 28 so jag inte kan göra idag.

Har det funnits tider då du inte kunnat springa?

– Ja, jag är ju kampsportare så jag har ju skadat benet tusen gånger, och då har jag verkligen inte kunnat springa och det är då också man blir medveten om att man inte alltid kan springa.

Framtidsplaner

– Fem! Så länge jag kan springa.

Har du någon annat skojigt att se fram emot?

– Det är en stor resa i sommar, med hela familjen, en till inspelningsresa. Men den får jag inte berätta om! Det är vansinnigt stort och häftigt, mycket Hollywood. Men det kan jag inte berätta om riktigt än… allt jag fått veta från produktionen är att jag inte får säga någonting.

Ekonomin

– Hujedamej. Man är ju aldrig nöjd, det är det. Sedan är man ju frilansare, så just nu skulle jag säga tre. Men det är bara för att jag vill ha mycket, mycket mer ju. Det hade varit mycket skönare om du aldrig behövde tacka ja till något du inte vill tacka ja till. Fyra blir när man känner att jag kan tacka nej till precis var jag vill och inte arbeta och fem blir när barnen kan tacka nej till vad de vill.

Blev ekonomin bättre efter ”The swarm”?

– ja, det har den blivit. Men jag har ju jobbat väldigt mycket de senaste tolv åren så det känns som att den varit lite densamma iallafall de senaste sex åren. Bekvämt. Jag kan ju inte gå ut och köpa en bil idag om jag ville det, men det vill jag inte.