Karamellen vinner ”Masked singer” 2023 – artisten gömde sig under masken

Manetens egen beskrivning:

– Under min karriär har jag varit bra på att hålla masken. Ju mer jag har visat av mitt glittriga skal, ju mer har det ökat min popularitet, men när jag sjöng ”Dancing on my own” för er så hände något förlösande inom mig. Efteråt grät jag under min mask. För trots att jag har varit anonym känns det som att ni har fått se rakt in i min själ. Till och med min inre cirkel kan se att jag har gått från att vara en pojke till att numera agera som en man. Att få gå vidare till finalen är en vinst i sig. I kväll åker masken av. Det känns läskigt men också befriande att få vara mig själv. Jag trodde aldrig att jag skulle stå i final. Trots att jag har tävlat i konkurrerande kanal är jag inte en vinnarskalle. Men jag tänker inte falla på målsnöret. Och min fördel är att jag har rutin från liknande sammanhang. Jag vet vad som krävs för att bjuda publiken på en färgsprakande fest.