Oscars-vinnarens pik till CNN-ankaret

Efter historiska vinsten på galan

Publicerad: Alldeles nyss

Michelle Yeoh blev historisk efter att ha vunnit pris för bästa kvinnliga skådespelare på Oscarsgalan.

Nu tror fans att hon pikade CNN-ankaret Don Lemon i tacktalet, efter hans sexistiska uttalanden.

– Låt ingen påstå att ni har era bästa år bakom er, sa hon.

Skådespelaren Michelle Yeoh, 60, blev historisk under Oscarsgalan efter att ha tagit emot en Oscarsstayett för bästa kvinnliga huvudroll för rollen som Evelyn Quan Wang i filmen ”Everything everywhere all at once”.

Michelle Yeoh blev den första asiatiska kvinnan som tagit emot priset.

I sitt tacktal tackade hon Oscars-akademin för ”det historiska priset” och sa att hon skulle ta med den hem till sin 84-åriga mamma.

– För alla pojkar och flickor som ser ut som mig och tittar i kväll ger detta hopp om möjligheter, sa hon i talet.

– Drömmar går i uppfyllelse fortsatte hon och vände sig sedan till alla kvinnor som lyssnade på talet:

– Låt ingen påstå att ni har era bästa år bakom er. Ge aldrig upp.

Michelle Yeoh prisades för bästa kvinnliga huvudroll.

Fansens teori: Pik mot Don Lemon

Nu tror fans på Twitter att Oscars-vinnaren gjorde en pik mot CNN-ankaret Don Lemon, 57, som hamnade i blåsväder efter att ha gjort sexistiska uttalanden om kvinnors ålder, rapporterar TMZ och Independent.

I CNN:s ”This morning” pratade han om Nikki Haleys kandidatur för att utmana Donald Trump om att bli republikanernas presidentkandidat inför valet 2024.

I sändningen pikade han politikern för hennes ålder.

– Nikki Haley är inte längre i sina glansdagar, sa han och fortsatte:

– När en kvinna anses vara i sina glansdagar – det är när hon är i 20-årsåldern och 30-årsåldern, och kanske i 40-årsåldern.

”Att Michelle Yeoh pikar Don Lemon ger mig liv”, skriver en användare.

”Michelle Yeoh verkar pika CNN:s Don Lemon under Oscarsgalan”, skriver en annan.

”Bra slug pik mot Don Lemons ’förbi sina glansdagar”-replik”, skriver en användare.

CNN-ankaret Don Lemon har bett om ursäkt för sina uttalanden.

Bad om ursäkt på Twitter

CNN-ankaret mötte stark kritik efter uttalandet, och gick ut på Twitter med en offentlig ursäkt.

”Referensen till en kvinnas glansdagar som jag gjorde den här morgonen var osmaklig och irrelevant, och jag ångrar det. En kvinnas ålder definierar henne varken personligt eller professionellt. Jag har otaliga kvinnor i mitt liv som bevisar det varje dag”, skrev han i ett inlägg.

CNN skrev i ett pressmeddelande att de såg allvarligt på situationen och att Don Lemon hade gått med på att delta i en ”formell utbildning” efter händelsen.