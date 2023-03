Beskedet från BBC: ”Top gear” stoppas – efter svåra olyckan

Andrew ”Freddie” Flintoff skadades i bilkrasch

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Andrew ”Freddie” Flintoff skadades i en bilkrasch under inspelningarna av ”Top gear”.

Nu meddelar BBC att inspelningarna av serien inte kommer fortsätta.

”Vi förstår att det här gör fans besvikna”, skriver de i ett pressmeddelande.

Programledaren och tidigare cricket-proffset Andrew ”Freddie” Flintoff, 45, fick föras till sjukhus med helikopter efter att han skadades i en bilkrasch under inspelningarna till BBC:s ”Top gear” i december förra året.

Hans skador beskrevs inte som livshotande efter kraschen.

Efter olyckan stoppades inspelningarna av programmet, skriver The Guardian.

I ett pressmeddelande säger nu BBC att de har utrett olyckan, och att de inte kommer fortsätta inspelningarna av den senaste säsongen.

helskärm Andrew ”Freddie” Flintoff.

”Skulle vara olämpligt att fortsätta”

”Under omständigheterna känner vi att det skulle vara olämpligt att fortsätta spela in serie 34 av ’Top gear’ just nu”, skriver kanalen och fortsätter:

”Vi förstår att det här kommer som en besvikelse för fans, men det är den rätta saken att göra, och vi kommer göra en bedömning över hur vi bäst ska fortsätta senare i år.”

Kanalen skriver även att de har bett om ursäkt till Andrew Flintoff, och att de kommer att genomföra en säkerhetsgranskning av showen framöver.

Var med i olycka tre år tidigare

The Guardian skriver att Flintoff var med i en olycka under inspelningarna av serien redan under 2019, när han kraschade i en hastighet av 200 kilometer i timmen.

Freddie Flintoff tog över som programledare för programmet tillsammans med Paddy McGuinnes 2018, och ersatte då ”Vänner”-stjärnan Matt LeBlanc.

”Top gear” började sändas 2002 med trion Jeremy Clarkson, Richard Hammond och Jason Dowe som ankare.