Magdalena Graafs kärlekslycka med ”Big brother”-deltagaren

”Nytt och spännande”

Publicerad 2024-03-03

share-arrow Dela unsave Spara

I höstas gick Magdalena Graaf och Louie Marti skilda vägar.

Nu har hon hittat kärleken på nytt i den gamla ”Big brother”-deltagaren Sasa Jensen.

– Jag känner mig kär, lycklig och harmonisk.

För ett tag sedan sprang Magdalena Graaf, 48, in i sin gamla ungdomskärlek. För Expressen berättar hon att de inte var ett par då, men att de ”hade ögonen på varandra”.

– Vi har känt varandra sedan vi var unga. Sasa är en ungdomskärlek som jag sprang in i av en slump och det var love at first sight. Relationen är på en väldigt vuxen nivå, den är grundad och stabil, säger hon till Aftonbladet.

chevron-left föregående

expand-left helskärm chevron-right nästa Magdalena Graaf. 1 / 2 Foto: Carolina Byrmo

Känd från ”Big brother”

Hon och den tidigare ”Big brother”-deltagaren Sasa Jensen, 50, har varit tillsammans ”ett tag”.

– Jag känner mig kär, lycklig och harmonisk. Vi går på gymmet tillsammans och tränar, Sasa är en Friskis och svettis-kille som drar med mig dit. Vi har det väldigt vanligt, mitt liv är en Volvo numera.

Han var med i programmet 2015 då det hade tillägget ”maktspelet” och hade med deltagare som hade annorlunda och spännande livshistorier.

Sasa lämnade dock programmet i förtid eftersom det var svårt att vara ifrån sin 11-åriga son som kämpade mot leukemi.

expand-left helskärm Magdalena Graaf och Louie Marti.

Blev singel i höstas

I mars 2021 gick Magdalena Graaf och Louie Marti gick ut med att de var ett par, men efter att ha varit förlovade i drygt ett år valde de att separera.

I våras i fjol berättade Graaf att de börjat träffas igen, men i höstas bekräftade hon att relationen är över.

”Det har varit slut länge. Vi försökte nog bara för att vi hade serien ”Typiskt romer” tillsammans. Men det var som att blåsa liv i fuktigt virke. Men tja, vi försökte. Men vi är för olika och passar bäst på skilda håll”, skrev hon till Aftonbladet då.

Aftonbladet har sökt Magdalena Graaf.