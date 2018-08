Alida Morberg + FÖLJ

Då blir Morberg och Skarsgård föräldrar

NÖJE 28 augusti 2018 09:50

Alida Morberg och Bill Skarsgård väntar barn.

Nu avslöjar Morberg när barnet kommer.

– Jag ska föda om tre veckor, säger hon.

En höggravid Alida Morberg, 33, dök upp på Nent/MTG:s pressträff på tisdagen där höstens tv-program på TV3 presenterades.

Hon var på plats för att prata om den nya säsongen av ”Svartsjön” där hon spelar en av huvudrollerna.

Dagens konferencier Peter Jihde passade på att fråga om hur statusen är för gravida Alida Morberg, som väntar barn med pojkvännen Bill Skarsgård.

– Det är bra. Jag ska föda om tre veckor, säger hon.



”Det är så privat”

Bill Skarsgård, 27, bekräftade att han ska bli pappa i slutet av juli när Nöjesbladet träffade honom på serietidningsmässan Comic-Con i San Diego. Han avböjde dock att kommentera ytterligare eftersom ”det är så privat”.

Den blivande farfadern Stellan Skarsgård, 67, kommenterade glatt uppgifterna när Nöjesbladet träffade honom inför premiären av ”Mamma Mia! Here we go again” i juli.

– Jag har åtta barn och ett barnbarn och nu ska jag få ett till. Det känns jättekul, säger han när Nöjesbladet gratulerar till den kommande nedkomsten, sa han då.

Bill Skarsgård har följt i pappa Stellans fotspår och har hyllats för sin insats som clownen Pennywise i nyfilmatiseringen av Stephen King-skräckisen ”It”.

Alida Morberg är dotter till Per Morberg, 58, och har bland annat medverkat i filmerna ”Stockholm Stories” och ”Beck – rum 302”.

