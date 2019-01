Daryl Dragon från 70-talsgruppen är död



Under 70-talet pumpade gruppen Captain and Tennille ut storslagna hits.

Nu har Daryl ”The Captain” Dragon dött vid en ålder på 76 år.

Hans bästa vän och före detta fru, Toni Tennille, fanns vid hans sida när han somnade in.

Med låtar som ”Do that to me one more time”, ”Muskrat love” och ”Love will keep us together”, utgjorde 70-talsduon ”Captain and Tennille” en stor del av årtiondets musikscen.

Nu har ena halvan somnat in. Under onsdagen avled Daryl Dragon på ett sjukhus i Arizona på grund av njursvikt. Vid sin sida hade han sin bästa vän och före detta fru Toni Tennille, 78.

Under 1967–1972 var Daryl Dragon en av medlemmarna i den ikoniska 60-talsgruppen ”The beach boys”, där han spelade keyboard och tilldelades smeknamnet ”The Captain”.

Pianokunskaperna förde dem samman

Det skulle bli hans skickliga pianokunskaper som ledde honom till Toni Tennille, som hyrde in Daryl Dragon till att spela piano i musikalen ”Mother Earth” 1971.

Daryl Dragon erbjöd i sin tur Toni Tennille en roll som pianist i ”The beach boys” nästa turné. De fattade tycke för varandra och blev ett par, både på den privata scenen och den musikaliska.

När de gifte sig 1975 hade de under gruppnamnet ”Captain and Tenille” skapat flera stora hits. Året innan hade ”Love will keep us together” klättrat upp på musiktoppen och stannat där åtta veckor i rad. Den bedriften gjorde att gruppen tilldelades en Grammy för bästa låt 1975.

Paret skilde sig 2014 men fortsatte att vara nära vänner.

”Han var en fantastisk musiker med många vänner som älskade honom. Jag var som mest kreativ när jag var med honom”, säger Toni Tennille i ett uttalande enligt Hollywood reporter.

