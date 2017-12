Panic! at the disco-basisten lämnar bandet

Foto: Owen Sweeney / TT NYHETSBYRÅN Dan Pawlovich, Kenneth Harris, Brendon Urie och Dallon Weekes i ”Panic! at the disco”

Basisten Dallon Weekes lämnar Panic! at the disco efter åtta år i bandet.

Det meddelar han själv på Instagram.

”Jag är tacksam för möjligheten att få ha varit en del av Panic! at the disco”, skriver han i inlägget.

Den amerikanske musikern och basisten Dallon Weekes lämnar bandet Panic! at the disco.

Han ger beskedet på sin Instagram. I inlägget tackar han för tiden med bandet och meddelar samtidigt att han har nya musikprojekt på gång.

”De senaste åtta åren har jag haft den otroligt möjligheten att uppträda med Panic! at the disco. Medan jag är ledsen att meddela att min tid med Panic! har kommit till ett slut , är jag samtidigt upprymd över att fortsätta skapa musik med mitt nya projekt ’I don’t know how but they found me’”, skriver han bland annat i inlägget.

”Ni förändrade mitt liv”

Dallon Weekes blev en del av bandet 2009, strax efter att basisten Jon Walker och grundaren och gitarristen Ryan Ross l ämnade. Han började som turnerande medlem för att så småningom medverka på heltid, för att 2015 gå tillbaka till att bara spela med bandet på turnéerna, skriver Billboard .

Han skrev de flesta låtarna till ”Too weird to live, too rare to die”, som släpptes 2013, tillsammans med frontmannen Brandon Urie .

Soloprojektet ”I don’t know how to but they found me” tog form tidigare i år.

”Jag är tacksam för möjligheten att få ha varit en del av Panic! at the disco i nästan ett årtionde. Jag kommer alltid stå i tacksamhetsskuld till de som välkomnade mig till att bli en del P!ATD. Ni förändrade mitt liv. Tack till alla”, skriver Dallon Weekes i Instagraminlägget.

