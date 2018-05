Vinn exklusiv Game of thrones-resa

Game of thrones + FÖLJ

1 av 3 | Foto: Helen Sloan / AP TT NYHETSBYR N

NÖJE 22 maj 2018 10:19

Trots det varma vårvädret rasar vintern över alla fans av tv-serien ”Game of thrones”. Först nästa år sänds den sista säsongen och väntan är svår. För att uthärda denna prövotid tycker vi du och en vän är värd ett spännande ”Game of thrones”-jippo

Den 6 juni bjuder HBO på ”Game of thrones”-jippo i London. Detta med anledningen av att första säsongen släpps på superduper-formatet 4K. Värd för tillställningen är självaste Hodor. Under kvällen får gästerna se ett smakprov på den i superduper 4K-restaurerade säsong ett. Efter visningen blir det stor ”Game of thrones”-baluns på ett närliggande ställe. Nu ställer sig Hodor bakom skivspelarna och är dj, järntron är på plats och gästerna bjuds på mat och dryck.

Den svåra frågan

För att vinna behöver du bara svara på en fråga nedan. Roligaste eller intressantaste svaret vinner resan.

Om du fick välja att vara en karaktär i Game of thrones. Vem skulle det vara?

Mejla svaret till [email protected]

VIKTIGT! Glöm ej namn, adress och telefonnummer.

Foto: HBO superduper 4K-restaurerade första säsongen av Game of thrones

FAKTA Priser och regler TÄVLINGSTID: Tävlingen avslutas den 28:e maj 2018 kl 12:00

PRISER: Första och enda priset är för två personer, resa tur och retur Arlanda - London, en natt i delat dubbelrum på hotell i Soho, London, biljetter till det exklusiva eventet inklusive efterfest. LÄS MER

