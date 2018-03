Film + FÖLJ

Pekings filmfestival stoppar ”Call me by your name”



27 mars 2018

Filmfestivalen i Peking stoppar storfilmen ”Call me by your name”.

Källor i branschen uppger att Kommunistpartiet anser den vara gaypropaganda.

Luca Guadagninos Oscarsvinnande film ”Call me by your name” får inte visas på Pekings filmfestival. Dramat har plockats bort från festivalens officiella program utan förklaring, rapporterar The Hollywood Reporter.

Källor i filmindustrin uppger för sajten att det handlar om statens kontroll över underhållningsbranschen och att ”Call me by your name”, som handlar om en kärleksrelation mellan två män, anses vara gaypropaganda.

Brokeback Mountain har stoppats

– Pekings filmfestival har alltid följt riktlinjerna uppifrån, säger en källa.

Homosexualitet är inte olagligt i Kina, men filmer med gayrelationer har ofta stoppats i Kina.

2005 stoppades ”Brokeback Mountain” från att ha premiär i landet och filmer och tv-serier med gayrelationer i handlingen har också stoppats från linjär-tv och streamingtjänster.

