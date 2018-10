Klimatförnekarna kan inte se ”Game of thrones”

NÖJE 21 oktober 2018 20:38

Högerpopulisterna kommer inte ens undan i ”Game of thrones”.

Världens största tv-serie är också en saga om klimatförändringar.

Symboliken är nästan övertydlig.

I Westeros varar årstiderna i decennier.

Och när vintern kommer riskerar allt att gå åt helvete.

Någonstans bakom en gigantisk mur slumrar en onämnbar ondska.

Ingen ser den, många tror inte på den, några få varnar för den, de flesta fortsätter att borra ner skallen i marken och låtsas vara en struts. Ännu fler börjar vakna när det redan är försent.

Känns det igen?

I ”Game of thrones” gestaltas klimathotet av en armé med vålnader och osaliga lik.

De vandrande högerpopulisterna har lånat sin stil från black metal. Deras führer heter Nattkungen - ett rynkigt as som rent utseendemässigt liknar sångaren och påven i Ghost.

När författaren George R R Martin intervjuades av The New York Times i veckan berättade han att ”Game of thrones” innehåller tydliga paralleller till vår tid och klimathotet.

Precis som vi är karaktärerna i ”Game of thrones” upptagna med mer eller mindre viktiga strider om makt, status och rikedom. Det gör dem blinda för det verkliga problemet som kan förstöra allt.

Man kan tycka vad man vill om de vita demonerna i serien. Men de döda har alltid varit sagans hjärta. Utan dem hade den jättelika berättelsen blivit en outhärdlig evighetssåpa.

Kalla gärna ”Game of thrones” för en ”Downton Abbey”, fast med piercade kannibaler och magiska svärd. Den åttonde och sista säsongen har antagligen premiär till våren.

Andra aktuella titlar har tveklöst andra och bättre kvaliteter. Jag tänker framför allt på BBC-succén ”Bodyguard” och det extremt välgjorda franska spiondramat ”Falsk identitet”. Men oavsett om du vill det eller inte kommer du antagligen att veta hur det går för Jon Snow och Daenerys Targaryen i, säg, april.

Christer Sjögren som Ned Stark

Bara trailern kommer att vara större än alla eventuella böcker, filmer eller skivor som släpps mellan nu och juni.

Att deltagarna i årets ”Så mycket bättre” får klä ut sig till olika ”Game of thrones”-figurer är ett odiskutabelt kvitto på seriens popularitet. Den som trodde att Christer Sjögren och Charlotte Perrelli en dag skulle få svida om till Ned Stark och Cersei Lannister på bästa sändningstid måste tyvärr vara påhittad.

George R R Martin gillar inte att jämföra sin saga med verkligheten. Men när det gäller en av hans allra värsta skurkar, den knappt könsmogna psykopaten Joffrey Baratheon, kommer svaret snabbt i The New York Times.

Det är Donald Trump.

”De har samma känslomässiga mognad” säger George.

Man kan bara nicka gillande och viska ”valar morghulis”.

