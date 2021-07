Här firar Carola och Lasse Berghagen med Ålands-miljardären

helskärm Carola, Anders Wiklöf och Lasse Berghagen festar i Mariehamn på Åland. Foto: Pontus Höök

Ett överraskningskalas som heter duga!

Här firar Ålands-miljardären Anders Wiklöf sin 75-årsdag med Carola och Lasse Berghagen.

– Det känns jättekul att vara här, säger Lasse Berghagen till Aftonbladet.

Anders Wiklöf är en omskriven miljardär och affärsman som bor och verkar på Åland . Han är bland annat känd för att varje år på sin födelsedag den 25 juli ställa till med en gratiskonsert med kända artister där han själv står för kalaset. Allt för att skänka glädje till Ålandsborna.

För två år sedan lockade han dit självaste Bill Clinton för att tala om miljön, ett ämne som ligger Wiklöf varmt om hjärtat. Han är grundare av Östersjöfonden som verkar för Östersjöns bästa.

helskärm Anders Wiklöf med Jan och Ingalill Mosander. Foto: Pontus Höök

Under lördagen firade Anders Wiklöf sin 75-årsdag med en fest med tillhörande middag på klassiska hotell Arkipelag i Mariehamn som födelsedagsbarnet äger.

En drös prominenta gäster fanns på plats, bland andra Lasse Berghagen och Lagaylia Frazier som båda bjöd på skönsång.

Carola flögs in med helikopter

Carola Häggkvist dök upp som kvällens överraskningsgäst, hon flögs in med helikopter under dagen. Hon var även överraskningsartist när Wiklöf fyllde 60 år och var även på plats under hans 50-årsfirande.

På gästlistan står även Göran Persson, Finlands tidigare statsminister Paavo Lipponen och bokrecensenten Ingalill Mosander.

helskärm Lasse Berghagen, Anders Wiklöf och Carola. Foto: Pontus Höök

helskärm Anders Wiklöf ger en lägesrapport från festen medan han uppvaktas av Carola. Foto: Pontus Höök

Aftonbladet når jubilaren när firandet är i full gång och han tackar så mycket för gratulationerna.

– Det här känns så bra! Jag tänkte först inte fira för att inte ta några risker på grund av corona, men sedan bjöd jag in min familj och de som jag umgås med. Och så kom Lasse Berghagen, Carola och massa artister!

Anders Wiklöf fortsätter:

Berghagen sjunger sina klassiker

– Jag känner dem bra och Carola kramade om mig precis. Hon tycker inte att jag ser en dag äldre ut än när vi sågs senast, det var femton år sedan. Men vi har haft kontakt varje år, och Lasse Berghagen träffar jag via telefon varje vecka och vi pratar om det ena och det andra.

När telefonen lämnas över till Lasse Berghagen förklarar han att ”Stockholm i mitt hjärta” och ”En kväll i juni” står på aftonens repertoar.

– Det känns jättekul och trevligt att vara här. Jag och Anders är kompisar och jag har varit över till Åland och spelat flera gånger. Jag hoppas att det blir en bra kväll.

helskärm Anders Wiklöfs födelsedagskalas är en tradition. Här med Björn Borg och Carola en del år sedan. Foto: Jan Düsing

