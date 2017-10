Tv-paret har gift sig: ”Kunde inte vara gladare”

”Bröllopet överträffade alla mina förväntningar”



1 av 2 | Foto: Mingle Media TV Chrishell Stause.

Bröllopslycka för tv-paret.

Skådespelarna Justin Hartley, 40, och Chrishell Stause, 36, har gift sig.

– Bröllopet överträffade alla mina förväntningar, säger Chrishell till People.

De träffades för fyra år sedan.

Nu har skådespelarna Justin Hartley och Chrishell Stause sagt ja till att tillbringa resten av sina liv tillsammans. Paret gifte sig under en utomhuscemeroni i lördags kväll.

– Det finns ingen bättre än Justin och jag kunde inte vara gladare över att officiellt bli Mrs Hartley. Bröllopet överträffade alla mina förväntningar, säger Chrishell till People.

Justin Harley är aktuell i tv-serien ”This is us” där han spelar mot bland andra Mandy Moore och Milo Ventimiglia . Chrishell Stause är mest känd för sin roll i såpan ”Days of our lives”.