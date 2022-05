1. ”Mr Morale & The Big Steppers” (album, Kendrick Lamar)

Om det rådde någon tvekan om vem som är kungen av hiphop så pulveriserar Lamar alla futtiga invändningar igen.

2. ”This much I know to be true” (film, Nick Cave & Warren Ellis)

I princip en konsertfilm inspelad i ett stort rum med flera direkt omskakande versioner av Caves mest smärtsamma låtar.

3. ”As it was” (låt, Harry Styles)

En smått bedårande liten popdröm som förtjänar att bli lika stor som ”Blinding lights” med The Weeknd.