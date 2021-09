David Larson om förhållandet med Molly Sandén: Därför höll vi det hemligt

Berättar om relationen och nya skådespelarrollen

helskärm David Larson.

David Larson och Molly Sandén höll undan sin relation från offentligheten under en lång tid.

Nu berättar David Larson om varför.

– Det är skönt att få skapa ett eget liv tillsammans först.

David Larson, 29, är aktuell i rollen som musikproducenten Martin i Viaplay -serien ”Två systrar”.

Musik är även hans huvudsysselsättning till vardags, som sångare och keyboardist i bandet The Royal Concept. Dessutom spelar han i flickvännen och popstjärnan Molly Sandéns, 29, band.

Redan i slutet av 2019 ryktades det om relationen, men det var inte förrän förra hösten som Molly Sandén bekräftade förhållandet med David Larson.

När Aftonbladet frågar David Larson under ”Två systrar”-pressträffen hur länge de egentligen varit tillsammans säger han att de inte har ett specifikt datum för det.

– Men vi har varit tillsammans i två år i alla fall. Vi tog det ganska lugnt, en anledning är så klart att hon är väldigt offentlig och jag var inte speciellt pigg, och inte hon heller, på att gå ut med det hur som helst. För jag visste att det eventuellt kunde bli en liten grej eftersom det är så många som tycker om henne och är intresserade av hennes privatliv. Det är skönt att få skapa ett eget liv tillsammans först innan man pratar om det för mycket, säger han.

Inte förtjust i uppmärksammat privatliv

helskärm Molly Sandén och David Larson på en första offentlig bild tillsammans under Viaplays premiär av ”Två systrar”

David Larson inser att han, när han gick in i relationen med Molly Sandén, samtidigt skrev på om att privatlivet blir mer uppmärksammat.

– Jag är inte förtjust i det, men jag är okej med att det är så här det är.

Han säger att han blir påmind varje dag om att han är tillsammans med en av landets största artister just nu, även om han själv aldrig tänker så om henne.

– Det märks på människor runt omkring oss att det är så. Jag är med henne och spelar mycket, så jag ser inte henne på scen heller, jag får ju inte gå på hennes konserter eftersom jag är med och spelar själv. Så jag har inte riktigt en relation till det där att hon är en av Sveriges största artister som du säger. Jag åker med bara.

”Kanon” att jobba ihop

Hur är det att jobba med sin partner?

– Jag tycker att det är kanon, det är verkligen toppen. En av svårigheterna när man turnerar och försöker ha en relation, det har jag känt tidigare i mitt liv, att det tar väldigt mycket tid att vara på turné. Det är svårt att ha en relation på distans på det sättet, och det löser man genom att vara tillsammans med artisten, det är kanon.

Det finns alltså inga nackdelar alls med det?

– So far so good.

helskärm David Larson.

Nervös inför premiären

Som skådespelare har David Larson gjort en roll tidigare, i serien ”Den sista sommaren”, innan han nu spelar i ”Två systrar”, en serie som är löst baserad på systrarna Amanda Schulman, 41, och Hannah Widells, 46, bokserie med samma titel.

Han säger att det känns både nervöst och jobbigt att se sig själv skådespela, på samma sätt som han har svårt att höra sin egen röst när han sjunger eller lyssna på låtar han skrivit.

– Jag har märkt att om jag väntar något år eller så och därefter kollar eller lyssnar, då har man en distans till det så att man inte behöver ta sig själv på så jävla stort allvar. Det är ju pretentiöst att kokettera att man inte kan titta på det. Men jag kan inte riktigt beskriva det förutom att det är en jobbig känsla att se sig själv.

Bråkscener jobbigare än kyssar framför kameran

I serien blir han kär i Vanessa, som spelas av Julia Ragnarsson, 29.

Han säger att det var jobbigare att spela in bråkscenerna än de fysiskt intima scenerna i serien.

– Scenerna med bråk, när det inte riktigt går vägen för dem, kändes lite jobbigt att spela in för att man kände igen sig i relationer man har haft innan. Jag vet hur det känns att sitta i sådana samtal och man vill så gärna att det ska funka, men så funkar det inte. Det känns intimt och sorgligt. Det var värre än kysscener och sånt.

”Två systrar” har premiär den 5 september på Viaplay. Samtliga åtta avsnitt kommer att släppas samtidigt.

