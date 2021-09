Abbas nya låtar gör succé – toppar listorna världen över

Stora framgångar på Spotify, Youtube och TikTok

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 1 tim sedan

Here we go again.

40 år senare toppar Abba än en gång listorna med sin musik.

”En triumferande comeback” kallar The Guardian det hela.

Under torsdagen släppte Abba två helt nya låtar.”I still have faith in you” och ”Dont’ shut me down” kommer att finnas på albumet ”Voyage” som lanseras den 5 november. Det har då gått nästan 40 år sedan gruppen senast släppte ny musik.

helskärm Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson i Abba.

Hysteri världen över

Nyheten om Abba har än en gång skapat hysteri världen över. Medier och fans i både Storbritannien, USA och Australien har hyllat gruppen och låtarna har fått höga betyg av recensenterna, något som nu märks av även på topplistorna.

På musikstreamingtjänsten Spotifys dagliga topplista ligger de två låtarna etta och tvåa. Enligt The Guardian ska låtarna även ha toppat listorna på Youtube i tolv olika länder under fredagen. ”I still have faith in you” har över sex miljoner spelningar på Youtube efter bara ett dygn. Och ”Dont’ shut me down” har i skrivande stund nästan tre miljoner spelningar.

helskärm Spotify på fredagskvällen.

Abba på TikTok

Tidigare i veckan startade Abba även ett konto på TikTok. På bara några dagar har de nu över en miljon följare i den populära appen.

The Guardian kallar nu Abbas succé för ”En triumferande comeback”.

Publisert: Publicerad: 03 september 2021 kl. 22.14

