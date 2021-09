Skansen-profilen Jonas Wahlström om hjärtproblemen

Startat om hjärtat fem gånger: ”Då är man i princip död”

helskärm Jonas Wahlström.

Hjärtat rusade och det dundrade och värkte i bröstet.

Nu har läkarna för femte gången tvingats starta om Skansen-profilen Jonas Wahlströms hjärta.

– Då är man i princip död, säger han.

I veckan publicerade Skansenakvariets välkände profil Jonas Wahlström, 69, ett inlägg på Facebook där han skrev att han återigen hade genomgått en elkonvertering för att få bukt med sin höga puls.

Det är femte gången han gör det och ingreppet går kort ut på att läkarna stannar hjärtat och sedan sätter igång det igen för att det ska slå som vanligt igen.

Aftonbladet har varit i kontakt med Jonas Wahlström som förklarar att det alltid blir en omedelbar förbättring.

”Känns som man ska gå sönder”

– Tänk er att ni har 150 i puls. Man kan knappt resa sig och det dundrar i bröstet och värker så fort du anstränger dig det minsta. Sätter du dig ner så försvinner värken, men det dundrar ändå. Man känner verkligen att det är något som slår och det känns som man ska gå sönder. Och så gör man det här och vips så är pulsen nere i 60.

Ingreppet, som börjar bli rutin för hans del, var över på drygt en kvart.

– Man hälsar på personalen och läggs sedan på en bår och får en nål i armen. Efter en stund får man lustgas och 30 sekunder senare somnar man. Jag tittade på klockan precis innan och då var den tio, när jag sedan vaknade var klockan kvart över tio.

Fick problem under Asienresa

– Man sövs alltså ner och sedan placerar de två plattor på vardera sidor om bröstet som man gör på folk med hjärtstillestånd. Med hjälp av ström stänger de sedan av hjärtat. Då är man i princip död. Sedan drar de igång strömmen igen och fixerar pulsen till 60. Jag förväntade mig att se änglar under tiden, men det gjorde jag inte.

Jonas Wahlström berättar att problemen började för flera år sedan under en resa till Singapore.

– Allt grundar sig i förmaksflimmer så vitt jag förstår. Då fick jag ett jävla hjärtslag under natten, men det gick över på morgonen. Sedan kom det tillbaka när vi var hemma på landet. Min hustru körde mig direkt till SÖS och de konstaterade att jag borde göra en hjärtundersökning. Sedan fick jag göra en elkonvertering och sedan en till och därefter ytterligare en. Till slut kom de fram till att de måste göra en ablation. Då är man vaken och via ljumsken går de in i hjärtat samtidigt som det fortfarande pumpar. Sedan bränner de bort några pyttesmå nerver som ger de felaktiga signalerna till hjärtat som gör att det slår för fort.

”Inte ett dugg nervös”

– Det där var två år sedan. Men problemen kom tillbaka ändå och jag fick göra ytterligare en ablation. Då var de också tvungna att göra en till konvertering eftersom det blev lite trassel. Sedan trodde de att allt skulle bli bra, men så kom det tillbaka nu igen.

Du låter trots allt inte särskilt nervös?

– Jag är inte ett dugg nervös, det är otroligt skickliga människor som gör det här, säger Jonas Wahlström men medger samtidigt att familjen inte var lika lugna när hans hjärtproblem blev ett faktum:

– I början var de oroliga eftersom vi inte visste vad det skulle innebära. Men numera är de coola. Det här börjar ju bli rutin.

Fakta Förmaksflimmer Förmaksflimmer i sig är inte livshotande men ger en ökad risk för blodpropp och stroke. När man har förmaksflimmer slår hjärtat snabbt och ojämnt och pulsen blir oregelbunden. Personer med förmaksflimmer kan bland annat drabbas av hjärtklappning, smärta i bröstet, yrsel och trötthet. För att råda bot på en oregelbunden hjärtrytm kan man ibland göra en elkonvertering då man med hjälp av ström ”nollställer” hjärtats aktivitet för att sedan hitta rätt puls för patienten. Källa: Riksförbundet HjärtLung Läs mer

